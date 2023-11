“Me pasaron corriente”: Atracadores torturaron a su víctima para robarle el dinero de su cuenta desde el celular

Fuente: Unitel

Una de las dos víctimas, que fueron halladas atadas y con los ojos vendados, en la comunidad Tarumatú del municipio de Porongo, relató la aterradora tortura que vivió a manos de unos atracadores.

La víctima contó a UNITEL que los criminales lo contactaron mediante TikTok y lo engañaron ofreciéndole un falso trabajo para traer autos a cambio de un sueldo de 2.800 bolivianos.

“Ellos me contactan en TikTok y me dicen que me iban a ofrecer un trabajo mejor con una mejor paga”, contó. Atraído por la oferta, la víctima tuvo un encuentro con quienes terminarían torturándolo.

Indicó que lo llamaron y luego de preguntarle dónde estaba, tres hombres llegaron, a bordo de una vagoneta negra, hasta una avenida de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Lo hicieron subir al vehículo y comenzó una pesadilla.

“Me dijeron que ponga mi teléfono en modo avión y me amarraron la cabeza con yúrex (cinta con adhesivo por uno de sus lados) y la manos, también”, relató.

Luego los criminales comenzaron a torturarlo para conseguir la clave de su celular y de su cuenta bancaria para robarle mediante transferencias bancarias digitales.

“Tenían una pistola que pasa corriente con eso me pasaron corriente tres veces, me vendaron los ojos y me amarraron. Me dijeron que si tenía dinero en la cuenta de mi banco, les dije que no tengo. Estaba cero. Así que me quitaron mi billetera y mi teléfono”, indicó la víctima.

El viaje terminó a 30 kilómetros de la capital cruceña, en la comunidad de Tarumatú, en Porongo. Junto a él también fue abandonado otro hombre, quien también fue hallado atado y con los ojos vendados.

Ambos fueron rescatados por los comunarios. En tanto, la Policía logró capturar a dos de los tres acusados, quienes fueron enviados a la cárcel con detención preventiva. En tanto, el tercer implicado aún está prófugo.