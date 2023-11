“Me pildorearon”: Una denuncia de robo de vehículo desató una trifulca y enfrentamiento con policías en El Alto

Fuente: Unitel

La historia de este caso es muy compleja. Todo comenzó el fin de semana, cuando un hombre perdió su minibús supuestamente cuando lo doparon. Tras días de búsqueda, hallaron el motorizado en una zona del municipio de Viacha y ese hecho desató una trifulca y un duro enfrentamiento con los policías.

“Me pildorearon”, denunció la presunta víctima. Uno de los denunciados salió al frente y afirmó: “Yo no soy el culpable, puede ir donde sea, yo no tengo ningún tipo de antecedentes”.

Cuatro personas fueron trasladadas hasta un módulo policial como sospechosas del caso y fueron señalados como “auteros”.

“He sido pildoreado, es la verdad, me siento también un poco responsable en la cual he aparecido solo botado en lo que es Pochocollo”, contó el hombre que denunció el robo. Dijo que cuando halló su motorizado identificó a dos hombres.