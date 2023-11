“Mentiroso», “standapero de televisión”, “Pinocho” y el «muro de Berlín»: las chicanas más picantes del debate presidencial entre Sergio Massa y Javier Milei

Los candidatos de La Libertad Avanza y Unión por la Patria se lanzaron acusaciones y varias chicanas desde el principio.

El encuentro se realiza en la Facultad de Derecho de la UBA.

Javier Milei y Sergio Massa protagonizaron este domingo varios cruces picantes durante el debate presidencial, con vistas al balotaje del 19 de noviembre. Acusaciones de mentiroso, referencias al muro de Berlín y varias chicanas como «standapero de televisión» y «Pinocho«.





La primera confrontación llegó en el eje inicial sobre Economía, cuando el candidato de Unión por la Patria le preguntó a su rival «por sí o por no» si va a eliminar subsidios, dolarizar la economía, eliminar el Banco Central y otras cuestiones.

«No me vas a condicionar por sí o por no», retrucó el aspirante de La Libertad Avanza. Y arremetió con efusividad: «Ustedes estuvieron mintiendo con los subsidios. Vos sos un mentiroso por engañar a la gente como lo hiciste».

«Te voy a dar un consejo. El debate es largo, no te pongas nervioso«, contestó el ministro de Economía. Más calmado, Milei replicó: “No te agredí, no mientas, dejá de mentir. Si fueras pinocho ya me hubieras lastimado un ojo«.

https://eju.tv/wp-content/uploads/2023/11/RxDYJiPj-33932476.mp4 Video: El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, chicaneó a Sergio Massa por mentiroso.

Fue entonces que Massa le achacó haber hecho su «carrera más que como economista, como standapero en televisión«.

Video: Sergio Massa a Javier Milei criticó las apariciones televisivas del economista liberal. «Javier, entiendo que hiciste tu carrera más que como economista, como standapero en televisión, pero hoy lo que esta en juego es el futuro de los argentinos. O te contradecís con la base con lo que les presentaste y con lo que decís esta no»

En el bloque sobre Relaciones Exteriores, el candidato de UxP recordó que Milei había dicho que Margaret Thatcher era su ídola. Por su parte, el economista libertario señaló que la ex Premier británica fue uno de «los grandes líderes de la historia de la humanidad» y señaló que «tuvo un rol significativo sobre la caída del muro de Berlin, aplastando a la izquierda» «Ese es tu problema«, sentenció.

En otro tramo del debate, Milei sugirió que Massa es un «político delincuente que le mete la mano en el bolsillo a la gente para repartirla a quien se les da la gana«.

«Si tenés pruebas, algún delito para denunciar, vamos a Tribunales. Si no tenés pruebas, retráctate. Si conoces un delito, lo tenés que denunciar», contestó el líder de la cartera de Economía.

