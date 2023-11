Las jornadas de estudios y práctica valieron la pena. Más de un centenar de ancianos celebraron este miércoles un nuevo logro: su graduación de la Universidad Municipal del Adulto Mayor (UMAM); con la cual recibieron sus diplomas en ramas como Computación y Manejo de Herramientas Tecnológicas, Idiomas, Cocina y Repostería, Danza y Expresión Corporal, y Arte y Pintura.

“Es un orgullo entregarles con todo respeto al adulto mayor estos procesos de formación. Ellos realmente son un ejemplo de vida, nos motiva a seguir trabajando, que la educación no tiene edad, el aprendizaje no tiene un tiempo específico; es la mejor experiencia la que nos muestran los adultos mayores, los felicito a cada una y a cada uno de ellos por este logro”, expresó el secretario municipal de Educación y Desarrollo Social, Jacques Alcoba, en el acto de graduación.

Rostros alegres y orgullosos llenaron el auditorio del acto de graduación, realizado este miércoles en la ciudad de La Paz. Allí, los estudiantes y sus familias celebraron este nuevo paso, un logro en las vidas de los adultos mayores, dispuestos a no detener su camino de aprendizaje y seguir poniéndose desafíos.

UNIVERSIDAD DEL ADULTO MAYOR

“Estudié Fisioterapia y Terapia Ocupacional, me encantó estudiar y pienso volver al año. No hay una edad para el estudio, esto es un ejemplo para la gente joven, para nuestros hijos y nietos. Gracias a la Alcaldía por las clases, que sigan repitiendo lo de este año”, indicó Gladys Barrero, una de las graduadas.

La universidad inició su gestión académica en abril, con la apertura de cursos y talleres. Al menos 250 adultos mayores se inscribieron ansiosos de emprender sus estudios. Si bien la casa de estudios no brinda títulos a nivel licenciatura, sí ofrece la posibilidad de formarse como gestor social general o en las áreas específicas de Salud, Orientación Legal, Psicología, Pedagogía, Terapia Ocupacional, Turismo, Fisioterapia y Psicomotricidad.

Este año, además del centenar de adultos mayores que culminaron sus estudios, 25 estudiantes recibieron sus títulos como gestores sociales, de turismo, Orientación Legal e incluso sobre la rama de Salud.

“Es un honor estar aquí, en compañía del Consejo Ciudadano del Adulto Mayor del municipio y de todos los estudiantes, quienes han participado de estos procesos de información y aprendizaje en diferentes áreas. Justamente se gradúan de la UMAM 25 estudiantes, después de procesos de formación de casi tres años”, dijo Alcoba.

LOGRO

Con las múltiples opciones abiertas, algunos adultos mayores se animan incluso a tomar más de un curso. Así se desafían para mantenerse académicamente activos y conseguir nuevos conocimientos.

“He estudiado Orientación legal, Psicología, Pedagogía, Turismo, Psicomotricidad y Fisioterapia. Me siento muy feliz, muy renovado para volver a estudiar en esta universidad, nunca es tarde para estudiar, yo voy a seguir hasta el fin de la vida. Mi agradecimiento a la Alcaldía porque se esmeran en enseñar y dar todo su tiempo”, expresó José Antonio Pozo, de 86 años, también graduado este miércoles.

La UMAM abrió sus puertas en marzo de 2014 e incluso mantuvo sus actividades por vía virtual durante la pandemia. Desde su creación y hasta diciembre de 2022 ha capacitado a 4.268 personas de la tercera edad, de acuerdo con datos brindados por la Alcaldía.

“Estudié durante tres años; yo me animé y entré en 2020, pasé clases virtuales por la pandemia del COVID-19, fue bonito, pero más me gustó en 2021 cuando ya fueron las clases presenciales, ha sido muy lindo para mí, he aprovechado lo que no pude hacer de joven. Agradezco al alcalde por darnos esta oportunidad de estudiar, me siento muy feliz”, dijo Celestina Yana, de 62 años, según una nota institucional.

La siguiente gestión se prevé que sea en la modalidad de clases presenciales; la universidad está ubicada en la avenida Kollasuyo, al lado del mercado Bajo Mariscal Andrés de Santa Cruz, macrodistrito Max Paredes.