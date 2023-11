Milei invita a Lula a toma de posesión, dice cancillería brasileña

El presidente electo argentino, el ultraliberal argentino Javier Milei, invitó al mandatario de Brasil, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, a su toma de posesión, a pesar de las tensiones entre ambos líderes, informó este domingo la cancillería brasileña.

Fuente: RFI

Diana Mondino, señalada por Milei para ser su futura canciller, se reunió en Brasilia con el jefe de la diplomacia brasileña, Mauro Vieira, dijo el ministerio de Relaciones Exteriores.

Y Mondino, que también es diputada electa, le entregó una carta de «invitación del presidente electo Javier Milei para que el presidente Lula participe de su toma de posesión», añadió el palacio de Itamaraty.

Durante la campaña electoral argentina, el ultraliberal había declarado que de alcanzar la presidencia no se reuniría con el líder izquierdista, a quien calificó de «corrupto» y «comunista».

Pero Milei, que arrasó en las elecciones presidenciales argentinas hace una semana, envió a Lula un «saludo con estima y respeto» y lo invitó a su ceremonia de toma de posesión, el 10 de diciembre, según la carta, fechada el sábado y publicada por medios brasileños el domingo.

En el documento de una página, Milei expresó su deseo de que Argentina y Brasil, grandes socios comerciales, sigan «compartiendo áreas de complementariedad».

Y que espera que él y Lula compartan una «etapa de trabajo fructífero y construcción de lazos».

Pero el ultraliberal antisistema, que promete modificaciones estructurales en su gobierno, también señaló que «un cambio en lo económico, en lo social y lo cultural» hará de Brasil y Argentina «países competitivos».

«Otra cosa es la persona»

Consultada por los duros comentarios de Milei contra Lula durante la campaña, Mondino dijo a periodistas tras la reunión que «una cosa es la crítica a la ideología y otra a la persona», y aclaró: «La camaradería» entre los dos países «continuará lo mejor y lo más rápido» posible.

Vieira también pareció coincidir en pasar la página, al señalar que «lo que fue discutido en la campaña es una cosa y lo que pasa en el gobierno es otra».

Mondino subrayó la «importancia que tiene firmar cuanto antes» el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, el bloque suramericano del que Milei amenazó con retirar a Argentina.

Una visita de Lula a la ceremonia de cambio de mando en Argentina no está sin embargo garantizada, indicó Vieira, quien señaló que el líder izquierdista no ha visto la carta de Milei y los dos líderes no han conversado telefónicamente.

Una fuente de la presidencia brasileña había dicho el lunes que Lula no asistirá a la asunción del nuevo gobierno argentino, y un ministro del gobierno brasileño señaló que Milei debería primero pedir disculpas para abrir un diálogo entre ambos líderes.

A la cita asistirá el exmandatario brasileño de ultraderecha Jair Bolsonaro (2019-2022), quien dijo que con el triunfo del argentino «la esperanza vuelve a brillar en América del Sur».

© 2023 AFP