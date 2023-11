MTS destaca crecimiento y proyección a nivel nacional

Uno de sus principales valores es tener ideología equilibrada, que no va en la línea de los extremos de la derecha ni de la izquierda.

Fuente: El Diario

Como forma de celebrar el quinto aniversario de fundación del Movimiento Tercer Sistema (MTS), el abogado constitucionalista y miembro activo en la dirigencia de esta organización política, José Carlos Sánchez, destacó el progresivo crecimiento de esta alternativa a nivel nacional y llamó a la ciudadanía a participar de la vida política, como la mejor forma para promover una real renovación de liderazgos

Durante su participación en la reunión organizada por las regionales La Paz, El Alto y provincias, con presencia de representantes de todo el país, para conmemorar un nuevo aniversario y realizar evaluaciones, Sánchez, quien ya es considerado una fuerte opción para ocupar una precandidatura presidencial, resaltó el crecimiento y proyección nacional del MTS.

“Somos un partido que cumple cinco años de vida y continúa creciendo a nivel nacional, bajo el liderazgo del doctor Félix Patzi. Considero que nos constituimos ya en la segunda fuerza política de Bolivia, en base a los resultados de las últimas elecciones subnacionales, por lo que hago una invitación a la población a sumarse porque el país necesita renovación”, dijo.

En ese sentido, puntualizó que uno de los principales valores en esta organización política es el contar con una ideología sumamente equilibrada, misma que no va en la línea de los extremos en la derecha o en la izquierda, planteando al país un “cambio responsable” que genere crecimiento y prosperidad para sus habitantes.

Sostuvo además que, para alcanzar ese objetivo, es preciso que la población comience a interesarse en participar activamente de la vida política, evitando que “viejos actores” continúen beneficiándose de la administración pública, sin dar paso a nuevas generaciones, pese a todos los cuestionamientos que ello ha generado en el último tiempo.

“Lastimosamente, dependemos de los políticos que ya han vuelto el ejercicio de la política como una mala palabra. Nos han acostumbrado a que entren pobres y salgan millonarios a costa del pueblo. Todo eso tiene que cambiar”, advirtió.

Insistió en que, si la gente de bien no asume este papel importante para el país, existe el peligro de que Bolivia continúe en el atraso y no logre acceder al “desarrollo responsable”, que plantea el Movimiento Tercer Sistema mediante políticas públicas enfocadas en el bienestar de la población, por lo que el “cansancio de seguir viendo las caras de siempre” no pasará ni se dará paso a nuevos líderes y partidos alternativos.

En ese sentido, Sánchez descartó que el MTS se trate de una propuesta aventurera o que se haya formado para satisfacer intereses coyunturales, sino que es un partido político estructurado bajo la dirección del doctor Félix Patzi, exgobernador de La Paz, quien con su amplia experiencia política y académica, logró encaminar el crecimiento de una importante alternativa que se apresta a realizar su Congreso Nacional, en los siguientes meses.

Apuntó a este encuentro, como el espacio para cumplir con las normativas establecidas por el Tribunal Supremo Electoral y otras leyes nacionales que regulan a los partidos políticos, además de ser el punto de partida para definir un nuevo directorio y a los representantes que participarán de los siguientes procesos eleccionarios a nivel nacional. Informó que se espera la realización de esta actividad entre los meses de enero y febrero del 2024.

José Carlos Sánchez Verazaín, destacado jurista cochabambino, trabajó en prestigiosas firmas de abogados antes de independizarse profesionalmente para enfocar sus actividades en el campo del Derecho Constitucional. Anteriormente formó parte de iniciativas como el “Moviendo Bolivia” y en la actualidad es parte activa del Movimiento Tercer Sistema.

Hasta 2018, el MTS participó en la actividad política como una agrupación ciudadana en La Paz, a partir de ese año y tras la culminar su trámite ante el Tribunal Supremo Electoral, se convirtió en partido político de alcance nacional, con personería jurídica TSE-RSP-ADM N° 0513/2018, del 30 de octubre de ese año.

