Obispos llaman a proteger la naturaleza y combatir la degradación ambiental

(ANF).- Durante la clausura de su CXIII Asamblea Ordinaria de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), los obispos de Bolivia expresaron su preocupación ante los incendios que se registra en el país, además exhortaron a combatir las acciones irresponsables que contaminan el medioambiente.

“En el tema del cambio climático y los incendio en la selva, estos están siendo utilizados para sacar tierras ancestrales a poblaciones originarias y antiguas, que hasta hoy han sido guardianes de la selva, para dar campo a la ocupación promovida y favorecida desde algunas instituciones burocráticas del Estado”, afirmaron.

El monseñor Aurelio Pesoa Ribera OFM, presidente de la CEB, señaló que si bien los hubo una respuesta del Gobierno para atender las emergencias forestales, no han sido suficientes. Señaló que debe promoverse la concienciación para proteger la naturaleza.

“Como Iglesia, estamos preocupados pidiendo la contribución y participación de las autoridades. Hubo una respuesta, no la que hemos pedido, pero si ha vida una respuesta”, indicó.

En el mensaje, los obispos alertan sobre el impacto del cambio climático, con temperaturas elevadas y sequías, aseguran que es “consecuencia de acciones irresponsables y egoístas, “que se fue perpetuando con el tiempo.

Señalaron que la contaminación de los ríos por parte de la minería afectó la salud de la población, “y se ha vuelto instrumento de enfermedades y contaminación física y moral, es una realidad que llama a cada uno de los habitantes del país a defender la naturaleza para proteger la vida de todos y a tomar acciones cotidianas de cuidado con el medio ambiente”, refirió el monseñor Giovani Arana.

Los religiosos también expresaron su preocupación por la coyuntura nacional de violencia feminicida y los escándalos que sacudieron a la Iglesia católica.

“Se pide a los cristianos reconocer los escándalos que azotan a la comunidad Católica del país y que exigen trabajar para detener las situaciones que los provocan, y también para curar, sanar y prevenir, mientras que la Justicia tendrá que cumplir con su labor”, dijo Pesoa.

Sobre los feminicidios, señalaron que si bien en el país existen “buenas leyes” no se aplican “de verdad” para erradicar la violencia.

“La violencia contra la mujer no debería ser la preocupación solo de una institución, sino debería ser de todas las instituciones y no solo cuando ocurre porque cuando se asesina a una mujer, la tristeza no solo queda en los hijos, sino en la familia. Tenemos buenas leyes, pero no se aplica de verdad”, agregó.