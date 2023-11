Por celos, el comandante del Ejército ordenó que siguieran al profesor de inglés de su esposa: lo hizo pasar por integrante de las disidencias de las Farc

El general Luis Mauricio Ospina usó los recursos de contrainteligencia del Ejército para perfilar al docente como alias el Teacher, un supuesto cabecilla del Estado Mayor Central de las disidencias

Fuente: infobae.com Colombia.- El perfilamiento de civiles como peligrosos delincuentes como pretextos para investigarlos no es algo nuevo en el Gobierno nacional, pues no sería la primera vez que altos dirigentes usan ese método ilegal con recursos del Estado para resolver problemas personales.





Un caso conocido fue el de Laura Sarabia, que usó el polígrafo de la Casa de Nariño e inteligencia policial para investigar la pérdida de dinero de su casa. Para lo que miembros de la fuerza pública usaron la excusa de interceptar los teléfonos de ayudantes del Clan del Golfo y, de este modo, escuchar las llamadas de la entonces niñera y otra empleada de la casa de la ex jefe de gabinete.

Ahora, la historia se repite con el comandante del Ejército, el general Luis Mauricio Ospina, que usó la inteligencia y contrainteligencia militar para averiguar si su esposa tenía una relación sentimental con un profesor de inglés.

La denuncia fue hecha por integrantes de la misma división militar que, de forma anónima, revelaron a la revista Semana lo que les había ordenado el general Ospina.

Según el medio citado, el comandante Luis Mauricio Ospina hizo que los militares perfilaran al docente Leonardo Colmenares, que lleva años enseñándole inglés a oficiales del Ejército y sus familiares, como alias el Teacher un hombre importante del frente, Carolina Ramírez, de las disidencias de las Farc Estado Mayor Central comandadas por alias Iván Mordisco.

Los motivos del perfilamiento fueron simples celos, pues Colmenares le había dado clases a Lorena Ospina, esposa del comandante Ospina, con quien entabló una estrecha amistad.

La denuncia detalla que el comandante del Ejército usó la mejor tecnología de la institución armada para rastrear el celular de alias el Teacher con el objetivo de monitorear sus movimientos y también envió a varios uniformados a seguirlo para saber por qué se reunía con Lorena Ospina en las instalaciones militares donde ella residía.

Cinco meses siguiendo al “Teacher”

Semana tuvo acceso al expediente de seguimiento al docente de inglés y pudo determinar que los primeros informes de inteligencia y contrainteligencia del Ejército sobre el caso datan de julio y agosto, meses en los que inició el perfilamiento y seguimiento al supuesto integrante de las disidencias de las Farc.

En unos audios, una agente encargada de la misión de seguimiento expone el comandante Ospina, a quien denomina como el Sol, impartió órdenes al comandante del Batallón de Contrainteligencia Militar mayor Mauricio Campos; al teniente coronel Johan Gelvez, comandante de la Brigada de Contrainteligencia Militar y al jefe de Estado Mayor del Comando de Contrainteligencia coronel Deibe Alexander Coca Buitrago.

La víctima del perfilamiento le dijo a la revista citada que a mediados de septiembre lo había llamado una mujer para solicitarle unas clases de inglés, pero de forma presencial e incluso lo citó, petición que rechazó porque le parecía sospechosa la actitud de la mujer y porque había notado que lo estaban siguiendo desde hacía algunos meses.

“Me decía que, por favor, necesitaba unas clases para un examen, que esto y lo otro, y me citó en el World Trade Center. Yo le dije que no presencial, pero que con mucho gusto le podía dar las clases virtuales. Ella me dijo: ‘necesito que venga, si quiere nos vemos en el World Trade Center y le invito a un café’”, dijo el docente de inglés.

En efecto, la mujer que menciona Colmenares es la agente de inteligencia a la que le habían encargado la misión de seguimiento, quien además reportó que alias el Teacher se había negado a encontrarse con ella.

“Imagínate que ayer hice videollamada con ese viejo cacorro, con el chimba de profe ese, pero nada, marica, nada que sé dónde está (…) Y lo invité a salir, pero no me aceptó la invitación porque estaba muy ocupado todo el día en las clases”, se oye en los audios obtenidos por Semana.

A Leonardo Colmenares lo seguían hasta dentro del Cantón Norte del Ejército, donde se reunía con la esposa del general Ospina e incluso le tomaron fotos y ordenaron que le pidieran nombres, dirección, número de celular y otra información para el perfilamiento.

“Si él entra al Cantón, ¿a qué hijueputas entra? Y las direcciones que aporta en Efecty y en Pagatodo dicen Cantón Norte. Entonces, no sé si le puede hacer una actualización, con nombre completo, cédula, teléfono y dirección de residencia. Ya miraron y efectivamente hay registros, y ahí fue que pudimos obtener una foto del man”, dice la agente de inteligencia en las grabaciones filtradas.

Los uniformados le presentaron un informe completo del caso al comandante del Ejército y él quedó inconforme, por lo que hubo división, presiones y discordias entre los integrantes de inteligencia y contrainteligencia del Ejército, donde decidieron no continuar con la investigación y filtrar el caso a los medios de comunicación.

“Hablé con (el mayor) Campos y me dijo que no quería meterse más con ese tema del profe, que todo ese desgaste operacional, de dinero, de recursos, de la gente, de todo, para que vieran la foto y dijeran que no, que no creían que doña cosa estuviera viéndose con ese man y menos dentro del Cantón, que el jefe dijo que él no quería hacer más nada con eso, que suerte”, dice la agente de inteligencia en los audios obtenidos por Semana.

El medio citado consultó al general Ospina y confirmó que sí había pedido que investigaran al docente porque pasaba mucho tiempo en el Cantón y dijo que uno de los motivos era por una llamada que él le había hecho a su esposa advirtiéndole sobre su hija, pero que en ningún momento la investigación había sido por celos.

Sin embargo, en la filtración se deja claro que los seguimientos son para ver los movimientos del docente con la esposa del general.

“Lo último fue que empezó Coco (coronel Coca) a decirle al (mayor) Campos que él dudaba del profesionalismo de la gente que dijo que había visto a la doctora (la esposa del general Ospina) ingresando a la oficina con ese señor (el profesor de inglés). Que eso era una calumnia, una blasfemia. El jefe le dijo: pero ahí está el video de ella, el video del man, o sea, ¿qué mentira estamos diciendo? Está la foto. En el video se ve la camioneta de ella cuando llega a la oficina. Entonces es una pendejada, marica, eso es un chismerío ni el hijueputa”, dijo la mujer encargada de la misión.

El comandante Ospina le dijo a Semana que él no había ordenado el perfilamiento del profesor colmenares como disidente de la Farc. “No, terrible eso, eso no está bien, no es lo correcto, no es lo que debe ser (…). Habrá que denunciarlo. Y en esa denuncia aparecerá la persona a la que yo le puse la tarea y tendrá que responder, porque el fin no justifica los medios. Lo que hayan hecho luego de la reunión en la que puse la tarea, y los medios utilizados, estamos en total capacidad de denunciar a las personas que haya que denunciar”, sostuvo en diálogo con Semana.