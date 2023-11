Portavoz revela que Arce buscó unidad de la bancada del MAS en dos encuentros con Andrónico Rodríguez

El 24 y 30 de octubre, el presidente Luis Arce se reunió con el ahora ratificado titular del Senado, Andrónico Rodríguez, para “construir unidad” de la bancada del MAS y gobernabilidad en beneficio del país, reveló el portavoz presidencial Jorge Richter.

“Esto no se ha señalado, no lo ha dicho el senador Andrónico Rodríguez. Estamos hablando de que el día 24 de octubre, el día 30 de octubre han existido reuniones entre el presidente Lucho Arce y el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, reuniones que no han sido mencionadas y esto es absolutamente importante”, afirmó.

En los encuentros, el Jefe de Estado insistió en la necesidad de construir “unidad” de la bancada del MAS y también la “gobernabilidad que le permita, fundamentalmente al país, encontrar la garantía de todos aquellos procesos legislativos que son fundamentales e imprescindibles” para el pueblo.

“Esto se ha buscado y no se está señalando, de forma conveniente y muy parcializada se hace referencia a unas fechas, pero no están todas, esto es importante”, dijo al aludir a Rodríguez quien solo hizo mención a los encuentros con los senadores “renovadores” del 17 de octubre.

Además de esos encuentros, Richter reveló que el 2 de noviembre, a las 17h30, siete senadores titulares y nueve suplentes, que postulaban a Ana María Castillo a la presidencia del Senado, se reunieron con Rodríguez para encontrar una posibilidad de construir una directiva en función del consenso y que incluya a todos.

“Esto no fue generado, porque los resultados esperados necesariamente, para tener el control de la Cámara de Senadores, tenían que lograr unos dos tercios con otros asambleístas, con otra agenda, pero en la línea y en la lógica de la oposición política; esto quiere decir la agenda del ‘mesismo’, la agenda de Camacho y la agenda de Evo Morales”, afirmó.

Rodríguez logró esos dos tercios con el apoyo de las bancadas de Comunidad Ciudadana, de Carlos Mesa, y de Creemos, de Luis Fernando Camacho, luego de firmar un acuerdo plasmado en la “agenda legislativa” de nueve puntos que incluye el reconocimiento de que en el país existen “presos políticos”.

El senador cochabambino consiguió 26 de los 36 votos. Los opositores lo respaldaron en su totalidad, teniendo en cuenta que el MAS solo cuenta con 21 legisladores, de los cuales 10 no lo apoyaron.

Richter comparó la “constitución de esa coalición opositora” que pretende desestabilizar al gobierno del presidente Luis Arce, sobrepasando las muertes de 2019, con el acuerdo “que pasó ríos de sangre” entre Jaime Paz Zamora y el dictador Hugo Banzer Suárez, en 1989.

“No se transa, no se negocia el golpe de Estado, no se transa y no se negocian los muertos y los asesinatos de Sacaba y Senkata, las ejecuciones sumarias, no se transa y no se negocian alianzas de desestabilización, de acompañamientos en lo que significa el dolor del pueblo boliviano para generar impunidad con esos sectores de la oposición”, aseguró Richter.

Sostuvo que “el pragmatismo del senador Andrónico Rodríguez y el pragmatismo de la gente vinculada al ala evista han mostrado que ellos sí pueden trascender aquellas líneas, algo como ocurrió el año 89 cuando quienes tenían una separación por los ríos de sangre, Jaime Paz y Hugo Banzer Suárez, lograron construir un puente por encima del dolor de los bolivianos, ayer vivimos este segundo momento, un segundo puente por encima del dolor de los bolivianos en función del pragmatismo”.

