¿Qué dice el apartado 7 del PGE 2023 reformulado que es rechazado por ‘evistas’ y opositores?

Fuente: Unitel

En la sesión que inició la tarde del lunes y se extendió hasta la madrugada de este martes, legisladores del bloque “arcista” y de la oposición decidieron rechazar la aprobación del proyecto de ley de Presupuesto General del Estado (PGE) reformulado 2023, una norma que fue impulsada desde el ‘arcismo’, que la considera necesaria para la dotación de más recursos para las universidades y municipios que ahora sufren por emergencias climáticas.

Sin embargo, este proyecto es resistido por ‘evistas’ y opositores que remarcan se incluyó de manera ‘muy hábil’ un apartado que está fuera del presupuesto y que se constituye en una acción “persecutoria” para todo aquel que pensara diferente al Gobierno de Luis Arce.

Andrea Barrientos, senadora de Comunidad Ciudadana, señaló que lo que se hizo fue haberle “dicho no a la trampa que el Gobierno le quiere imponer al país, no a la trampa de la persecución política, no a aquellos que por pretexto de investigación financiera quieren meter preso a todo aquel que piense distinto, eso es lo que se ha rechazado”.

Pero ¿qué es lo que señala la disposición adicional séptima de este proyecto? Según el diputado del ‘ala evista’ Héctor Arce, marca lo siguiente:

“Los sujetos obligados, así como sus directores, gerentes, administradores, funcionarios responsables de miembros de la unidad de cumplimiento y o cualquier empleado dependiente, cuando reporten a la UIF, de buena fe, operaciones sospechosas con independencia, estarán exentos de responsabilidad administrativa, civil y penal por la transgresión de alguna certificación de relación de información a la que estuvieran obligados al momento de efectuar el reporte cualquiera fuera su naturaleza”

Se añade: “Queda prohibido revelar el hecho de que está entregando a la UIF un reporte de operaciones sospechosas por la información relacionada al mismo con el carácter confidencial y la obligación de reserva del cual goza los mismos”.

En el documento que fue aprobado en primera instancia por la Cámara de Diputados se lee parte de ese texto.