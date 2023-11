¿Qué necesita Tomayapo para entrar a Sudamericana?: Te explicamos cómo está en la tabla y qué premios hay en juego

Fuente: https://elpais.bo

TORNEOS Y PREMIOS

Este 2024 se pusieron en competencia dos torneos, Liga de todos contra todos y Copa de formato grupos para pasar a llaves de mano a mano. El torneo boliviano entrega esta temporada 8 premios internacionales, cuatros pases a Libertadores y cuatro pases a Sudamericana.

A continuación lo que dice la convocatoria respecto a la asignación de premios:

¿DÓNDE SE ENCUENTRA TOMAYAPO?

Faltan dos fechas de Liga para sumar en la acumulada y Tomayapo está séptimo en esa tabla acumulada de promedios (sumatoria de Liga y Copa que tiene premio asegurado hasta el sexto).

También restan los cuartos de final de la Copa, donde Tomayapo no participa, es una instancia que ya no suma para la acumulada de promedios y que servirá para definir una Libertadores para el campeón y una Sudamericana para el subcampeón. Ahora bien, si en esta Copa los ganadores de los premios se repiten, no pueden tener doble premio y habilitan inmediatamente puestos de la acumulada.

Es por eso que a Tomayapo en las dos últimas fechas (visita a Bolívar y recibe a Palmaflor) le queda, aspirar a sumar los puntos posibles para arrebatarle a Wilstermann o Aurora el sexto lugar y entrar de forma directa a Sudamericana, o consolidar un séptimo puesto donde hay altas chances de terminar con premio según lo que ocurra en la Copa.

Incluso sin sumar en sus últimos dos partidos, si en Copa se repiten ganadores de premios que estén también con otro en acumulada, con el séptimo u octavo puesto Tomayapo también clasificaría a Copa Sudamericana.

CAMPEÓN LIGA: Libertadores 1 (Tigre asegurado)

CAMPEÓN COPA: Libertadores 4

SUBCAMPEÓN COPA: Sudamericana 1

Quitando los equipos con los tres primeros premios

MEJOR ACUMULADA: Libertadores 2 (Bolívar asegurado)

SEGUNDO ACUMULADA: Libertadores 3

TERCERO ACUMULADA: Sudamericana 2

CUARTO ACUMULADA: Sudamericana 3

QUINTO ACUMULADA: Sudamericana 4

Se activarán puestos inmediatos de la acumulada si por Copa y Liga hay equipos que repiten premio