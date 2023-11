“Quería acabar con la vida de mi hija frente a mis nietos”: Mujer fue brutalmente golpeada

Según el relato desgarrador de la madre de la afectada, recibió una llamada de su hija alrededor de las 2:00.

Fuente: Red Uno

Santa Cruz, Bolivia.-

Una mujer fue víctima de una brutal golpiza por parte de su pareja, identificada como Cristóbal, en Santa Cruz. Los hechos ocurrieron en la madrugada de este lunes 27 de noviembre, cuando el presunto agresor, en aparente estado de ebriedad, atacó a la víctima en presencia de sus hijos.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital 10 de Octubre, en donde recibió atención médica debido a las graves lesiones sufridas. Según el relato desgarrador de la madre de la afectada, recibió una llamada de su hija alrededor de las 2:00. La joven, visiblemente ensangrentada, pidió desesperadamente ayuda a su madre, revelando que Cristóbal la había golpeado sin motivo aparente.

“Mi hija me llamó a las 2:00, me hizo videollamada, cuando la veo estaba toda ensangrentada, me dijo mamá ven ayudarme parece que me estoy muriendo. Que fue le pregunte, Cristóbal me pegó me ​​respondió no sé porque, llegó borracho, por favor ven mis hijos están llorando”, relató la madre con lágrimas en los ojos.

La violencia se desencadenó delante de los niños, quienes presenciaron impotentes cómo su padre agredía a su madre. La mujer narró que la pequeña se tapaba los oídos y se cubría la carita para no presenciar la brutalidad del ataque. Esta no sería la primera vez que la víctima sufre agresiones por parte de su pareja, ya que existen denuncias previas contra él.

“Creo que él quería matarla a mi hija porque nunca la había visto mal a mi hija y así ensangrentada. Él escapó por la barda. Pido garantías por mi hija, mis nietos, pido cárcel para estas personas violentas. Pido justicia”, expresó la madre de la víctima, clamando por medidas legales que protejan a su familia y sancionen al agresor.