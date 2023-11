Revendedores ofrecen a Bs 6 el litro: Agrícolas denuncian que no reciben diésel desde hace dos meses

Imagen referencial. Tractoristas en protesta. Foto: El Deber

La Paz, 14 de noviembre de 2023 (ANF).- Productores agrícolas de Santa Cruz denunciaron que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no les entrega los cupos de diésel correspondientes desde hace dos meses; sin embargo, ante la falta del carburante, notaron que fuera de los surtidores existen revendedores que ofrecen el litro a Bs 6.

En los pasados días se registraron filas de productores agrícolas en YPFB con la esperanza de conseguir el cupo que necesitan para operar sus máquinas en la temporada de siembra, pero no les comunican que no existe la posibilidad de realizar la venta directa.

“Nosotros somos afiliados de YPFB (a través de) ANAPO hace bastante tiempo. Con más de 10 años que nosotros compramos combustible para nuestro rubro agrícola. De YPFB compramos de 5.000 litros hasta 19.900 litros, pero hay GRACOS que comprar por encima de los 19.900. Somos más de 5.000 agricultores perjudicados porque no hay diésel. No hay otra explicación. Solamente nos han dicho que no hay venta directa”, dijo la productora Florencia Cuéllar en entrevista con Unitel.

La agricultora aseguró que los productores comenzaron a registrar pérdidas del 15% por la falta del combustible; sin embargo, para no perder el 100% de la siembra, algunos se vieron obligados a comprar el carburante de los revendedores que ofrecen hasta en Bs 6 el litro.

“Ya tenemos una pérdida del 15% de la producción y nos vemos obligados a buscar combustible para no perder el 100%. Cuando ya buscamos y encontramos, es algo más caro. Se ha visto que hay reventa y hemos podido comprar por encima del precio normal, el Bs 3.72, hemos podido conseguir hasta Bs 6”, lamentó.

Algunos intentan conseguir el diésel en surtidores, pero no les venden por las grandes cantidades que necesitan. Además, reportaron que el carburante se termina en menos de 3 horas en esos puntos de distribución. Sospechan que les recortaron el cupo.