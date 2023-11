Rurrenabaque, afectada por la sequía y los incendios, perdió la totalidad de su producción agrícola

“Nunca antes se habían vivido momentos tan difíciles como los que estamos viviendo ahora, nunca antes Rurrenabaque había vivido una sequía como la de ahora, lamentó el alcalde de ese municipio.

Los incendios continúan. Foto: ANF

Fuente: ANF

“En las noches, los alrededores de esta ciudad se iluminan como si estuviésemos en una discoteca y es que el fuego no cesa”, lamentó este viernes un vecino de Rurrenabaque a la ANF que pidió no ser identificado. Este municipio no deja de arder hace unos tres meses, por ello, el 80% de su población está afectada, también se quemaron sus plantaciones de cacao, fruta y otros.

“Nunca antes se habían vivido momentos tan difíciles como los que estamos viviendo ahora, nunca antes Rurrenabaque había vivido una sequía como la de ahora, nunca antes se había vivido momentos tan difíciles por el tema de los incendios, la escasez de agua, la pérdida de toda la producción del sector productivo con la perdida de sus siembras”, lamentó el alcalde del municipio, ubicado en el departamento del Beni, Elías Moreno, en un acto de entrega de insumos que hizo el Gobierno.

Debido al fuego que consume a este departamento, como al municipio de San Buenaventura, en La Paz, a finales de octubre la Gobernación de Beni declaró emergencia departamental. Rurrenabaque también se declaró en desastre.

El gobernador de Beni, Alejandro Unzueta, señaló a medios de comunicación que se determinó esa medida porque los incendios ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, la salud, el medio ambiente, la seguridad alimentaria y la economía del departamento.

La dirigenta de la Asociación de Productores Agropecuarios del Beni, María Angélica Lina, alertó que la sequía y los incendios van a tener sus consecuencias en sus siembras y producción. “Se ha quemado plantaciones de años, el cacao, el chocolate. Son años de trabajo y producción que se ha perdido. No se produce de la noche a la mañana, son años de trabajo, casi una vida, somos beneficiarios de nuestros abuelos, de nuestros padres”

“Del 100%, un 80% se ha quemado, es la afectación y por primera vez se está viendo esto en nuestro departamento, nuestro municipio se está quemando de verdad. El municipio no tiene recursos ni la capacidad para cumplir con esto por eso hemos pedido ayuda al Gobierno”.

Justamente, la mañana de este viernes, el viceministro de Defensa civil, Juan Carlos Calvimontes, entregó 45 toneladas de ayuda humanitaria en Rurrenabaque en un acto realizado en el aeropuerto. El viceministro aseguró que los incendios en el país se redujeron al 60% de manera que “el peligro ha pasado”.

“Impotencia de ver semejante escenario cuando nos damos cuenta que casi un 90% es producto de la mano de obra. Estamos haciendo todos los esfuerzos. Falta dar un empujón más y que todo vuelva a su normalidad”, señaló la autoridad.

Además de plátanos, Beni produce papaya, sandía, cacao y otros, también es un departamento ganadero. Justamente este sector se ha visto afectado pues el ganado no tiene agua para consumir porque los pozos están secos.

“La amazonia da pena, casi un 70% del fuego ha arrasado nuestra amazonia y selva, la temperatura está más fuerte, llegamos a los 42 grados y la sequía nos azota”, dijo Cristian Agramont, encargado de relaciones públicas de la Gobernación del Beni.

Rurrenabaque con el agua racionalizada

Debido a la sequía que vive este municipio, desde hace un poco más de tres meses, las autoridades han visto necesario racionalizar el suministro de agua, por ello, diariamente cisternas recorren los barrios de esta ciudad para proveer de este líquido elemento a las familias, por lo menos dos baldes de agua por familia.

Esa cantidad de agua solo les permite utilizar para su consumo, no así para actividades de limpieza en general o para sus animales, que deben buscar el líquido donde pueden.

Un conductor dijo a la ANF que años anteriores no dejaba de llover incluso desde octubre, hasta se registraban inundaciones. Este año no se registraron precipitaciones fluviales desde junio.

El secretario de Control Social aseguró que el agua en esa ciudad se ha reducido en un 70%. “Del 100% de agua que teníamos (en sus reservas), hoy solo tenemos 30%, ha bajado, años anteriores también se racionalizaba en estos meses y se daba agua por la noche, todos los días, ahora la situación es diferente”.

Los pobladores en general esperan que el Gobierno pueda ayudarles con la construcción de pozos para encontrar agua y la entrega de semillas para volver producir.

En esta jornada, la ANF pudo ver que un helicóptero estuvo operando trasladando agua para sofocar los focos de fuego en esa región. La población espera que siga ese trabajo hasta terminar con los incendios.

/MVL/NVG/