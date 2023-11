Saguapac descarta incremento en las tarifas de agua potable

ACLARACIÓN . La cooperativa Saguapac no incrementará las tarifas por el consumo de agua potable. Aseguran que la autorización del Gobierno de aumentar hasta un 30% las tarifas a consumidores derrochadores, no atañe a Santa Cruz porque no hay escasez. Cuentan con modernos medidores.

Fuente: PAT/El Mundo

La Cooperativa de Agua Potable y Saneamiento Básico (Saguapac) descartó ayer que vaya a ejecutar un incremento en las tarifas a los usuarios en Santa Cruz.

El anuncio fue realizado luego de que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) aprobó el incremento tarifas hasta un 30%, por la escasez hídrica o sobreconsumo estacional del agua.

Dicha determinación de la entidad gubernamental surgió con la premisa de desincentivar consumos excesivos e injustificados de agua. Con esto además se pretende que los operadores de servicio puedan contar con volúmenes de almacenamiento suficiente.

Al respecto, Fernando Suárez, responsable de Comunicación de Saguapac, aclaró que el incremento no atañe a Santa Cruz porque no existe escasez del líquido elemento, al menos no dentro del área de operación de la Cooperativa.

El funcionario de Sapaguac agregó que la Cooperativa no ha realizado incremento de tarifas desde hace aproximadamente 15 años y estas están aprobadas por el ente regulador.

La base de la estructura tarifaria de Saguapac está relacionada con el consumo, es decir, a mayor consumo mayor facturación.

Los modernos medidores con los que cuenta Saguapac le permite detectar cuando un usuario aumenta de forma considerable el consumo. En ese caso se les avisa a los asociados, va un inspector y en el aviso de cobranza sale una alerta por incremento de consumo.

“A pesar de la demanda, Santa Cruz no tiene problemas con el servicio de agua potable y las reservas de nuestros acuíferos están estables”, expresó Suárez.

El Gobierno busca el consumo responsable de agua potable por la grave escasez hídrica registrada principalmente en el occidente del país.