“Se acabó el combustible”: Un bus se queda a medio camino por falta de diésel y el chofer abandona a los pasajeros

Fuente: Unitel

Sucedió en la ruta La Paz – Oruro. Antes de llegar a la población Caracollo, el chofer estacionó el vehículo en un costado del camino, se paró y dijo: “Se acabó el combustible…”, luego bajó, abrió el buzón para que los pasajeros saquen sus equipajes y se fue.

Así, los pasajeros, que abordaron el bus en la Terminal Metropolitana de El Alto, quedaron abandonados a su suerte.

La denuncia llegó a la línea de WhatsApp de Yo Periodista de la red UNITEL.

“Este bus nos dejó abandonados en el camino a Oruro. El chófer se fue, nos abandonó, dejó la puerta del buzón abierta para que saquen sus equipajes después que se le acabó el combustible. Hay señoras de la tercera edad y señoras con niños”, reseña la queja.

Ante la emergencia, los pasajeros descendieron del motorizado, tomaron sus equipajes y buscaron la forma de continuar con el viaje.

En ese marco, denunciaron que el conductor despareció del lugar sin devolver el pago de los pasajes.

“Si no tenía combustible no debería salir de la terminal de El Alto. Las personas estamos consiguiendo que alguien nos recoja, algunos ya lo logramos. Por no devolvernos el pasaje se fue el chófer”, denunció la persona que se contactó con este medio.

Desde hace varias semanas los camiones y buses interdepartamentales forman filas en los surtidores en busca de diésel.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) atribuyó esa situación a “la susceptibilidad y algunos rumores que se generan” en las redes sociales. No obstante, ha garantizado la dotación del combustible.

Debido a este panorama, el sector del transporte denunció que las sus operaciones cayeron en 50%.