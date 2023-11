Sectores ‘arcistas’ admiten que perdieron control de legisladores, anuncian sanción contra traidores

El secretario de Comunicación de la Csutcb, Efraín Mollo, anticipó que se llevará a cabo un ampliado nacional donde se evaluará el trabajo de los parlamentarios en el ente Legislativo.

Fuente: ANF

Ante la demora de la aprobación del Presupuesto General del Estado (PGE) Reformulado 2023 en la Asamblea Legislativa y otros proyectos normativos impulsados por el Gobierno, el Pacto de Unidad ‘arcista’ admitió que perdió el control de los parlamentarios del Movimiento Al Socialismo (MAS) y anunciaron que realizarán una evaluación donde establecerán sanciones contra aquellos que no respalden la gestión de Luis Arce.

“Sí, se ha perdido el control, la coordinación con los parlamentarios y nuestro objetivo es recuperarlo, se nos ha faltado el respeto y ya no hay coordinación con ellos cada quien hace lo que quieren. Nuestro objetivo es recuperar el instrumento político y a partir de eso vamos a establecer una disciplina orgánica y política que debe ser acatada por todos los parlamentarios”, afirmó a la ANF el secretario general de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Mario Seña.

La Asamblea Legislativa está compuesta por 130 diputados y 36 senadores titulares, suplentes es la misma cantidad, de los cuales el instrumento político cuenta con 96 parlamentarios de ambas cámaras. Estos representan a sectores sociales u organizaciones campesinas, en el caso de los diputados son electos por circunscripciones uninominales, plurinominales y especiales.

En ese sentido, el ejecutivo de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (CSCIOB), Esteban Alavi, recordó que los parlamentarios representan a las organizaciones sociales y, bajo ese criterio, deben acatar las decisiones que define los sectores sociales caso contrario se asumirán otras acciones.

“Los parlamentarios salieron de las organizaciones sociales, gracias a nosotros están en la Asamblea Legislativa y ellos deben cumplir con el mandato que se les ha dado para el desarrollo del pueblo. si ellos no apoyan la gestión del presidente Luis Arce, tendremos que asumir otras acciones”, manifestó el dirigente.

La división del MAS en el legislativo se agudizó en las últimas semanas luego que el bloque ‘evista’ objetó la aprobación de varios proyectos de ley en el Legislativo. La semana pasada con 92 votos en contra la Asamblea Legislativa rechazó la aprobación del Presupuesto reformulado 2023, ante eso los sectores sociales cuestionaron el trabajo de los parlamentarios y amenazaron con cerrar el parlamento.

No hubo coordinación

Al respecto, el senador del MAS Felix Ajpi cuestionó las aseveraciones del Pacto de Unidad y dijo que jamás hubo coordinación entre organizaciones y los parlamentarios durante el gobierno de Evo Morales. Recordó que desde la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) bajaba un determinado lineamiento y todos debían acatar, dijo que no había la forma de refutar o emitir alguna propuesta.

“Yo era dirigente de los interculturales y no había coordinación, los del Conalcam imponían una línea y se tenía que acatar, yo no sé de qué coordinación hablan los compañeros. Incluso somos tramitadores de proyectos de nuestras organizaciones y no es nuestra función. Antes venia orden de palacio para aprobar una ley y teníamos que hacerlo, no podíamos objetar”, aseguró el senador.

Evaluación

Por otra parte, el secretario de Comunicación de la Csutcb, Efraín Mollo, anticipó que se llevará a cabo un ampliado nacional donde se evaluará el trabajo de los parlamentarios en el ente legislativo, no descartó que en ese encuentro se asuma alguna sanción contra aquellos legisladores que están traicionando la gestión de Luis Arce.

“Nosotros vamos a hacer una evaluación conjunta donde se evaluará el trabajo en la Asamblea Legislativa porque ellos obedecen al voto del movimiento campesino, de los trabajadores, obreros y diferentes sectores sociales, ellos han venido a trabajar para fortalecer el proceso de cambio. Ellos solo están obedeciendo al pacto de la vergüenza y a los intereses de Evo Morales”, advirtió.

/EUA/ANF