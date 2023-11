Señalan que justicia deja de responder al “evismo”

Con la segunda declaratoria de incompetencia para juzgar a Añez en la vía ordinaria, se reconoce su calidad de exdignataria de Estado y su derecho a ser juzgada en las instancias que correspondan. Afirman que la justicia deja de responder al discurso del “evismo” para optar por el juicio de responsabilidades como la vía que corresponde en caso de una Expresidenta.

Fuente: El Diario

Luego de una segunda declaratoria de incompetencia emitida por un tribunal de justicia para rechazar y juzgar a la expresidenta, Jeanine Añez, por la vía ordinaria, legisladores de oposición advierten que esta determinación judicial demuestra que la justicia va dejando de responder al “evismo” e insisten en que la exmandataria es un trofeo político del Movimiento al Socialismo (MAS) para sustentar la falsa teoría del golpe.

Recordando que la exmandataria permanece recluida dos años y 8 meses, el diputado cruceño José Carlos Gutiérrez, afirmó que Añez, y otros presos políticos, son trofeos del partido en actual función de Gobierno, por lo que las demandas por procesos justos en este tema deben ser amplificadas por la población.

“Son trofeos tanto de Arce como de Evo Morales, como lo es también el gobernador cruceño, Fernando Camacho. La población debe exigir justicia en ese sentido y los tribunales ya lo están advirtiendo, que todo ha sido falso y políticamente montado”, dijo.

Precisó que con la segunda declaratoria de incompetencia por parte de un tribunal de justicia para juzgar a Añez en la vía ordinaria, se está reconociendo su calidad de exdignataria de Estado y su derecho a ser juzgada en las instancias que correspondan.

“Esperemos que se pueda, de una vez, desechar toda esta falacia injusta que están sufriendo muchos perseguidos políticos. Necesitamos de una vez establecer las responsabilidades, con respecto a este tema en el Congreso”, señaló.

Por su parte, la diputada por Comunidad Ciudadana, Alejandra Camargo, sostuvo que con la recientes determinaciones judiciales, es evidente que la justicia “deja de responder al discurso del evismo” para optar por el juicio de responsabilidades, como la vía que corresponde en caso de una Expresidenta Constitucional.

“Por fin se está reconociendo que la presidencia de Añez se dio a partir de una necesidad de seguir el orden constitucional, llenar el vacío de poder que Morales pretendía aprovechar y de poner un alto al caos que había generado el fraude monumental del MAS en las elecciones del 2019”, expresó la legisladora desde sus redes sociales.

Camargo destacó que la determinación de incompetencia no haya sido bien recibida por el dirigente cocalero, pues así se demuestra que las maniobras para juzgar a Añez por la vía ordinaria, bajo la falsa consigna de que en 2019 hubo un golpe de Estado, son parte de una estrategia de venganza y revanchismo para perseguir a los opositores.

“La lucha por volver al poder no puede basarse en mentiras ni en engaños. Esperemos que la justicia no retroceda y podamos avanzar en el marco de la legalidad y constitucionalidad. Esperemos también que en algún momento Morales sea juzgado por el fraude y la convulsión social provocada en 2019, y que se responsabilice por todo el daño que causó al no respetar los procesos democráticos”, sostuvo Camargo, celebrando la paulatina caída de la falsa teoría del golpe.

Para la diputada Luisa Nayar, las mentiras del masismo no lograrán cambiar la historia sobre lo que vivió la población en los días posteriores al fraude de 2019, por lo que la resolución del Tribunal de Sacaba se constituye en un segundo revés a la narrativa del supuesto golpe. “Lo que corresponde es que el Parlamento analice un juicio de responsabilidades, tal cual se establece en la normativa constitucional”.

El pasado jueves, el Tribunal de Sentencia Primero de Sacaba determinó declararse incompetente para juzgar a Añez por la vía ordinaria, señalando que la exautoridad debe ser procesada en un juicio de responsabilidades. Se trata de la segunda instancia judicial que rechaza un proceso de este tipo.

“Se estaría incurriendo en una flagrante vulneración del debido proceso, la legalidad y seguridad jurídica, incurriendo en nulidad absoluta y por ende, en retardación de justicia para las víctimas”, indica parte de la resolución.

Evo Morales, cuestionó que desde el Gobierno se acepten determinaciones de estas características señalando que se demuestra un supuesto pacto con la derecha para proteger a golpistas, corruptos y narcotraficantes.

“La llamada renovación es un pacto de encubrimiento y protección para los enemigos del pueblo y para perseguir a la dirigencia del MAS”, expresó desde su cuenta de Twitter.

Fuente: El Diario