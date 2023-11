Tarija: Los regantes quieren cumbre para proteger el embalse de San “Jacinto” de los loteamientos

Cada día cae más sedimento a la laguna artificial

Fuente: El Periódico

Los regantes de San Jacinto están pensando hacer una Cumbre interinstitucional para proteger el embalse de San Jacinto, de los loteamientos que están poniendo en riesgo su preservación.

Los regantes de San Jacinto están viendo con preocupación los loteamientos alrededor del embalse, sin que ninguna institución ni autoridad asuma alguna acción de preservación, deslindando sus responsabilidades, unos a otros.

El comisionado de Recambio de la tubería de San Jacinto, Arturo Rivera, informó que por los loteamientos el sedimento arrastrado hacia el embalse cada día es mayor, no es un problema solamente de ahora, sino que viene de años.

Los regantes están pensando reunir a todas las instituciones y autoridades relacionadas con el embalse, porque no es lo mismo lotear en los alrededores del embalse, que en otras zonas, como Sella, donde no hay mayor problema.

“Nos hemos reunido con el Ministerio de Medio Ambiente, la gobernación, la alcaldía y cada uno se tira la pelotita a cada uno”, criticó al indicar que lo mejor es reunir a todos en una Cumbre de protección del lago de “San Jacinto”.

Tienen que estar la gobernación, la alcaldía de Cercado, de Uriondo, el gobierno, el INRA especialmente, ver los nivelamientos de terreno en todo ello, “sentarnos todos, y ver de qué manera regular los loteamientos en este sector específico”.

“¿Se imaginan lotes de 300 metros en los afluentes del embalse, la contaminación?. Va desaparecer nuestro lago San Jacinto”, advirtió al añadir que con esa desaparición desaparecerán los productores y la economía del departamento.

Hizo notar que no están en contra de una persona, del arquitecto Leopoldo López, sino a favor del embalse, de los productores y el futuro productivo del departamento, que se logrará con el concurso de instituciones y autoridades del departamento.

El Presidente de los Regantes, Milton Gudiño, denunció a López de estar loteando en la parte de Tolomosita Centro, ya hay estacamiento, hizo movimiento y echó tierra en 50 hectáreas a las quebradas, supuestamente hizo represas que se cayeron.

Los regantes pidieron al gerente de San Jacinto, José Valdez, que López saque la tierra que cayó. El gerente de San Jacinto informó de un proceso legal, como gobernación, con López, incluso con medidas precautorias para que no siga el movimiento de tierra.

Por el contrario hizo más movimiento, la primera lluvia que llegó se llevó los seis atajados precarios de tierra construidos con daño al embalse, “estimamos que unos 10 mil metros cúbicos de tierra que cayeron al lago en la primera lluvia”, expresó el gerente.

LOS DATOS

El arquitecto Leopoldo López, admitió movimiento de tierra, construyeron seis diques de tierra o “trampas de sedimento”, tres se dañaron por la primera intensa lluvia, “pero el sedimento se queda abajo”. Los diques son para evitar el sedimento en el lago.

López cuestionó que la tierra removida para la agricultura también se va al lago y nadie controla eso. Aseguró que no prevén hacer casas, sino áreas de cultivo agrícola y criadero de peces en las represas, “estamos haciendo lo que se tiene que hacer”.

López atribuye la molestia de los regantes a su denuncia por la radio, de que pidieron a varias bodegas, el envió de 15 de sus trabajadores, “todo pagado” al cabildo del MAS en El Alto, “la amenaza era que si no mandaban, les iban a cortar el agua”.

“Ahora se están vengando de esa forma, pero no me van a correr porque no hago nada dañino ni ilegal”, aseguró.