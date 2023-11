Transportistas cruceños demandan el cambio de dos autoridades ante escasez de diésel

Escasez diésel: Más del 30% de micros no sale a la calle y el transporte urbano pide cambio de autoridades por falta de combustible

Fuente: PAT

En medio de la creciente escasez de diésel que afecta al sector del transporte, Mario Guerrero, dirigente del transporte público, ha expresado su preocupación y frustración por la falta de suministro de combustible esencial para los diversos modos de transporte, incluyendo el urbano, interprovincial, departamental y nacional.

Guerrero afirmó que la escasez de diésel no es tan solo una especulación, contradiciendo las declaraciones del ministro de Hidrocarburos y el presidente de Yacimientos, quienes aseguran que el abastecimiento está garantizado y atribuyen la situación a prácticas especulativas.

En una rueda de prensa, Guerrero señaló que los transportistas han enviado una carta al presidente Luis Arce solicitando el cambio de dos autoridades clave: el ministro de Hidrocarburos y el presidente de Yacimientos. Según el dirigente del transporte, estas autoridades no han cumplido con la responsabilidad de garantizar el abastecimiento de diésel, lo que ha llevado a la escasez y a largas colas en los surtidores, generando un perjuicio significativo para el sector.

El dirigente del transporte detalló que, debido a la falta de diésel, miles de micros no salen a la calle diariamente, lo que afecta a la población en general y compromete servicios esenciales como el transporte de estudiantes. Guerrero subrayó que, de no resolverse la situación, no descartan tomar medidas de presión, incluyendo posibles protestas en las calles.

La escasez de diésel ha generado no solo inconvenientes para el transporte, sino que también plantea riesgos para la educación y el trabajo, ya que la falta de combustible puede ocasionar retrasos significativos en la llegada de estudiantes, trabajadores y universitarios a sus destinos.