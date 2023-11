Volcán de Fuego: registro de su actividad y alerta de riesgo este 28 de noviembre

Fuente: infobae.com

Ante la actividad eruptiva del volcán de Fuego y los Colosos de Pacaya y Santiaguito, el Sistema de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) mantiene observación continua para informar a la ciudadanía sobre cualquier cambio en las medidas de seguridad ante una posible urgencia.

Este martes 28 el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) ha dado a conocer el más reciente boletín vulcanológico en el que comunica la situación de estos tres importantes volcanes de Guatemala.

Actividad: El observatorio del volcán de Fuego OVFGO reporta desgasificación con altura de 4500 msnm que se dispersa al Oeste. Se registran de 5 a 9 explosiones débiles y moderadas por hora, estas explosiones generan columna de gas y ceniza con altura de 4500 a 4800 msnm (14764 a 15748 pies) dispersandose de 10 a 15 km al Suroeste y Oeste. También se reportan avalanchas débiles y moderadas en el contorno del cráter y en dirección a la barranca Taniluyá, Ceniza, Trinidad, Las Lajas y Honda. Se reportan retumbos débiles y moderados, con onda de choque moderada que hace vibrar techos y ventanas de las viviendas cercanas al volcán. Por la noche y madrugada se observa pulso incandescente de 100 metros de altura sobre el cráter.

Actividad: El observatorio del volcán de Pacaya reporta condiciones atmosféricas poco favorables para observar el complejo volcánico. Por la noche y madrugada no se observó incandescencia, no se escucharon sonidos de explosiones o retumbos, sin embargo, las estaciones sísmicas de INSIVUMEH registran eventos cortos de baja frecuencia debido al movimiento del magma y gases dentro del edificio volcánico, como también, debido a los periodos de desgasificación prolongados o abundantes en el cráter.

Actividad: El observatorio del volcán Santiaguito OVSAN reporta desgasificación débil que se dispersa al Suroeste y Oeste. Se continúan registrando explosiones débiles y moderadas, expulsando columnas de gas y ceniza a una altura de hasta 900 metros sobre el cráter, que se dispersan en dirección Suroeste y Oeste. Por la noche y madrugada se observó incandescencia constante en el cráter del domo caliente y en la parte alta del flujo de lava en dirección Oeste-Suroeste. Se registran avalanchas de bloques débiles y moderadas en el flujo de lava, en el flanco Sur y en el flanco Sureste. El volcán mantiene una actividad alta debido a la extrusión de lava en bloques en la cúpula del Domo Caliente en dirección Oeste Suroeste y a lo inestable del material en el cráter, existe la probabilidad de flujos piroclásticos moderados a fuertes por lo que no se debe permanecer cerca ni dentro de los cauces de los ríos cercanos a las faldas del volcán.

