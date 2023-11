Volcán de Fuego: reporte de su actividad y alerta de riesgo este 27 de noviembre

Por Jenifer Nava

Fuente: infobae.com

Ante la actividad eruptiva del volcán de Fuego y los Colosos de Pacaya y Santiaguito, el Sistema de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) mantiene vigilancia continua para dar a conocer a la comunidad sobre cualquier variación en las medidas de protección ante una posible emergencia.

Este lunes 27 el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) ha dado a conocer el más reciente boletín vulcanológico en el que reporta la situación de estos tres importantes volcanes de Guatemala.

Actividad: El Observatorio del Volcán de Fuego reporta actividad volcánica, la cual consiste en explosiones débiles y moderadas, las cuales ocurren a un ritmo de 4 a 8 por hora, elevando columnas de gas y ceniza a alturas de entre 4500 y 4700 msnm (14,764 a 15,420 pies), las cuales se desplazan de forma variable hacia el oeste hasta 15 kilómetros de distancia o más, pudiendo producir la caída de partículas de ceniza fina sobre el área de San Pedro Yepocapa, Sangre de Cristo y otras comunidades hacia el oeste del volcán. Estas explosiones producen avalanchas débiles y moderadas hacia las barrancas Seca, Taniluyá, Ceniza y La Lajas que llegan a alcanzar la orilla de la vegetación, así como retumbos y ondas de choque débiles. El material incandescente expulsado por estas explosiones se eleva hasta 200 metros de altura sobre el cráter. Algunas explosiones se han acompañado de sonidos de desgasificación similares a turbina de avión por períodos de 1 a 2 minutos.

Actividad: El Observatorio del Volcán de Pacaya reporta condiciones adversas para observar la actividad del cráter Mackenney, durante períodos despejados previos se observó desgasificación débil con nubes de color blanco y azul, compuestas de vapor de agua y otros gases magmáticos. Estas se elevan a poca altura sobre el cráter y se desplazan hasta 1 kilómetro hacia el sur y suroeste. No se ha observado incandescencia ni se han escuchado explosiones ni retumbos. Las estaciones sísmicas alrededor del volcán registran algunos eventos de desgasificación y colapsos o caídas de bloques hacia el interior del cráter.

Actividad: El Observatorio del Complejo Volcánico Santa María-Santiaguito reporta actividad en el domo Caliente, con desgasificación débil a moderada de vapor de agua y otros gases magmáticos que se elevan a 300 metros sobre la cúpula del domo Caliente. Durante la noche y madrugada se observó incandescencia en la cúpula del domo y en los flancos producto de las explosiones. Las explosiones débiles y moderadas ocurren a ritmo de 1 a 4 por hora, acompañadas de retumbos débiles, elevan columnas de vapor de agua y ceniza a alturas de 700 metros sobre el domo y provocan el descenso de flujos de bloques y ceniza principalmente hacia los flancos sur y suroeste del domo Caliente, dejando bien marcados sus canales de descenso, los cuales algunos llegan casi hasta la base del domo. El descenso de estos flujos produce ruidos débiles perceptibles en áreas cercanas a los domos. El desprendimiento de bloques de roca desde la cúpula y el flujo de lava continúan de forma ocasional. El viento hacia el oeste y suroeste puede producir la caída de ceniza sobre San Marcos Palajunoj y Loma Linda. La actividad se mantiene en un nivel elevado por lo que se mantiene la posibilidad de que con las explosiones o bien por efecto de la gravedad, parte del material acumulado colapse y se generen flujos piroclásticos de largo alcance hacia el Suroeste, Sur y Sureste.

Steam rises from Fuego volcano (Volcano of Fire) as seen from San Juan Alotenango, outside of Guatemala City, Guatemala November 19, 2018. Picture taken November 19, 2018. REUTERS/Luis Echeverria