Ya sabemos desde cuando Google podrá eliminar automáticamente tu cuenta y tus archivos por inactividad (pero con excepciones)

En algunas ocasiones es normal que cada persona tenga creadas varias cuentas de Google para diferentes usos. Pero el hecho de tener una cuenta de Google abandonada ya no va a ser posible a consecuencia de la decisión de la compañía de eliminarlas después de dos años de inactividad.

Es importante de esta manera que si tienes una cuenta en la recámara que posee información personal relevante, le des un uso o todo su contenido va a ser eliminada próximamente. Una decisión de la que ya se hizo un anuncio a mediados de año, pero que ahora ya tiene fecha de implantación: el mes de diciembre.

‘Sgroogled.com’: cuando MICROSOFT lanzaba anuncios ANTI-GOOGLE

Google se prepara para eliminar las cuentas inactivas

Previamente, la decisión de Google pasó por eliminar el contenido de la cuenta pero mantener la dirección habilitada durante un tiempo indeterminado. Pero ahora, por motivos de seguridad, van a acabar por completo con todas estas cuentas inactivas y no únicamente su contenido.





Es por ello que tienes hasta diciembre para poder decidir si quieres seguir usando tus cuentas secundarias de Google o no. Si no es así, a partir de diciembre si quieres iniciar sesión te aparecerá que la cuenta no existe y ese usuario va a estar disponible para que otros usuarios lo utilice sin ningún tipo de problema.

El hecho de darle actividad a la cuenta es algo realmente sencillo de hacer. En el plazo de dos años vas a tener que iniciar sesión en algunos de los servicios que están disponibles. Alguna de estas actividades son:

Mirar YouTube.

Leer un correo electrónico.

Usar Google Drive.

Hacer una búsqueda en el buscador de la compañía iniciando sesión.

En aplicaciones de terceros, usar tu cuenta de Google para iniciar sesión.

Si bien, hay una excepción importante en este proceso. Si la cuenta de Google abandonada cuenta con un vídeo subido a YouTube no se va a eliminar. Primero se va a comenzar por las típicas cuentas que se crean y no se usan para nada, salvo las destinadas al mundo empresarial o académico.

Imágenes | Solen Feyissa Solen Feyissa

En Genbeta | Cómo liberar espacio en Gmail y hacer limpieza con cuatro sencillos trucos y consejos extra