A 9 días del conflicto en Guarayos, no hay aprehendidos por avasallamientos y amenazas a empresarios

El diputado de Creemos José Carlos Gutiérrez dijo que existe una complicidad por parte de la Policía con los Interculturales responsables de los avasallamientos. Lamentó que ni las autoridades cumplan la ley.

Pasaron nueve días desde que un grupo de Interculturales avasallaron los predios de la Subcentral Pailitas en Guarayos, de Santa Cruz, legisladores cuestionan que hasta el momento no existen personas aprehendidas y que tampoco se haya asumido acciones por la amenaza de muerte a empresarios. Advierten que hay parcialización y encubrimiento por parte de las autoridades.

“Existe un encubrimiento muy evidente por parte de las autoridades por la injerencia política de estos grupos interculturales, se han convertido en grupos irregulares armados que tiene la protección del Gobierno. Lamentablemente la Policía está actuando en complicidad al momento de reunirse con estos dirigentes”, manifestó a la ANF la diputada de Comunidad Ciudadana (CC) María José Salazar.

Hebert Canaza Sacaca y Nicolás Ramírez amenazaron de muerte a empresarios y los responsabilizaron del deceso de un joven, en Guarayos, son los mismos que están investigados por el secuestro de 17 personas, entre ellos siete periodistas, en Las Londras en Santa Cruz el 28 de octubre de 2021.

Las amenazas que lanzaron los dirigentes surgieron luego que la madrugada del 2 de diciembre, un grupo armado de integrantes de los interculturales avasalló los predios de Pailitas y arremetieron con los campesinos que se encontraban en el lugar. Del hecho se registró una persona fallecida por impactos de bala y al menos 17 resultaron heridas.

Al respecto, Raquel Guerrero, abogada de los periodistas secuestrados en las londras en octubre de 2021, lamentó que el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, y el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, Erick Holguín sostuvieran una reunión con los dirigentes Interculturales, después de que estos lo pidan a través de una resolución.

“Fueron a San Julián para dar cumplimiento a esas resoluciones y salen con el cuento de que las declaraciones son a raíz del calor del momento, que solo es la lectura de una resolución y no una amenaza. Llama la atención la parcialización de la Policía y del Gobierno. Hay injerencia política y encubrimiento porque ellos no son investigadores, son autoridades”, afirmó la jurista.

Cinco días después del hecho, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera y el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, Erick Holguín, llegaron hasta el municipio de San Julián con el fin de recoger testimonios y conocer su versión de los enfrentamientos. Además, para iniciar las investigaciones en busca de quiénes ‘financian’ las refriegas y la toma de tierras.

“Es una vergüenza en la complicidad de la Policía, ellos son cómplices de todos los delitos que están cometiendo los interculturales. Ellos no so quienes para avaluar que las declaraciones hayan sido al calor del momento, lo cierto es que están encubriendo a estos dirigentes. Lamentablemente las autoridades ya no cumplen la ley”, afirmó.

Interés comercial

Por otra parte, Salazar consideró que hay un interés comercial para encubrir a este sector, tomando en cuenta que el pasado año la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) suscribió un contrato con “Construcción Tejeser” de Elías Tejerina, por Bs 4 millones para la dotación de maíz

“Hay un contrato del año pasado con Emapa, es un contrato para la dotación de granos de maíz en el municipio de ascensión de guarayos por parte de franklin flores de Emapa con Elías Tejerina que es del grupo de campesino, por más de cuatro millones de bolivianos. Se han evidenciado varias irregularidades en el contrato”, señaló.

Beneficios

Guerrero recordó que Canaza tiene medidas sustitutivas con varias restricciones judiciales, su participación en los últimos hechos posibilitaría que se solicite la revocatoria de la detención domiciliaria, pero no lo pedirán debido a que los jueces se encuentran de vacaciones.

Asimismo, dijo que el juez de Guarayos, Roberto Cruz, benefició a Canaza como Ramírez, el primero con la obtención de su libertad condicional, mientras que para el segundo permitió que participe de las audiencias cautelares cuando se encontraba en la clandestinidad.

“Nicolas Ramírez no tiene mandamiento de aprehensión porque el juez de guarayos le ha permitido que se defienda desde la clandestinidad ingresando a las audiencias virtuales, fijó audiencia virtual para que una persona que nunca se ha presentado ante la fiscalía se conecte a las audiencias. Incluso se daba el lujo de presentar certificados médicos y suspender las audiencias”, afirmó.

