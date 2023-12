A pesar del clima, activistas de la APDHB están en la calle; la CIDH recibirá a Carvajal vía zoom

Los activistas están en la calle desde hace siete meses, cuando un grupo afín al Gobierno tomó la sede de la APDHB, la gente de Salazar salió, pero la casa sigue cerrada y custodiada por policías.

Fuente: ANF

Los activistas a la cabeza de Amparo Carvajal están en la calle, hace siete meses que la casa de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia está cerrada y custodiada por policías. La CIDH tendrá una audiencia con la organización de forma virtual.

Una mesa, una sombrilla y un parlamente acompañan las jornadas de los activistas de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) y de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz, en la acera de la avenida 6 de agosto en la ciudad de La Paz.

Hace más de siete meses que no pueden ingresar a la casa de la APDHB, desde que un grupo liderado por Édgar Salazar, afín al Gobierno, tomó por con engaños esas instalaciones. Ahora la sede está custodiada por cuatro policías.

“Ya está bien de que este momento histórico la Asamblea está en la calle, pero la asamblea es una cosa pequeñita dentro de todos los problemas que existen (…) Aquí me tienen en la calle”, comenta Carvajal en el espacio de la ANF denominado ConTacto.

Cuatro efectivos custodian el lugar donde están los activistas, dos en la puerta principal y otros dos en la parte lateral. Carvajal señala que abrir esas oficinas solo “depende de la voluntad política del Ministerio de Gobierno y de su viceministro”.

En el mes de junio, Salazar tomó con un grupo la casa de la APDHB, la policía resguardó lo que denominan -los activistas- como el “avasallamiento”. Ante la inacción de las autoridades para la devolución del bien inmueble, Carvajal se subió a la terraza y permaneció a la intemperie al menos 12 días.

“Le han protegido a este avasallador, a Edgar Salar, ladrón. Que iba recomendando (…) Me llama y me dice: ‘arreglaremos’, pero yo no tengo nada que arreglar con un avasallador”, sostiene la activista sentada en una silla mientras empieza a llover, y los activistas tienen que sacar los paraguas.

La octogenaria activista dijo que seguirá defendiendo los derechos de las personas que injustamente están en la cárcel o que son perseguidas políticas, “les diré que seguimos en la lucha”.

Las vulneraciones a los derechos en el país, principalmente de la gente que está detenida en prisión serán compartidos al comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, José Luis Caballero.

Carvajal solicitó una audiencia, no tendrán un encuentro presencial, pero sí virtual: “el momento que ellos puedan se tendrá un contacto vía zoom”, señaló.