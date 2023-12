Aduana: Viajeros no tributarán por objetos de uso o consumo personal menores a $us 1.000

La franquicia del régimen para viajeros permite el ingreso de artículos nuevos al territorio boliviano, sin el pago de tributos aduaneros. Estos artículos deben ser de estricto uso, o consumo personal, y no tener fines comerciales, con un valor que no exceda los $us 1.000.

Fuente: Red Uno

Oruro, Bolivia.-

Los viajeros internacionales, ya sean bolivianos o extranjeros, con domicilio en territorio boliviano, que realicen un viaje temporal al extranjero, y luego retornen al país, deben realizar ciertos trámites. Estos incluyen el trámite de migración, el llenado del formulario 250, la declaración jurada de equipaje y divisas por parte del usuario, y la revisión del código por parte del funcionario aduanero, quien también realiza una verificación de los artículos nuevos.

El usuario debe demostrar el valor del artículo presentando la factura, la nota de venta o el documento fiscal emitido en el país donde se adquirió el artículo. Después de demostrar y mostrar los datos pertinentes, el funcionario aduanero procede a recuperar la declaración realizada en el formulario 250.

«El personal aduanero debe sellar y firmar el formulario, entregando un ejemplar al usuario. De esta manera, al momento de ingresar al territorio boliviano y pasar por diferentes puntos de control, el viajero no tendrá problemas si cuenta con todos los documentos y permisos de manera legal», mencionó Patricia Trujillo, Gerente Regional de Aduana Oruro.