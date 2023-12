Alcalde de La Paz: A estas alturas, el que se muere por Covid-19 es por estúpido, por “sonso”

En las últimas semanas, las ciudades de La Paz y El Alto registraron asensos de casos positivos de Covid-19, un promedio de tres por día.

Fuente: ANF

Ante el incremento de contagios por Covid-19, el alcalde de La Paz, Iván Arias, dijo esta mañana que el que muere por el virus es un estúpido por no hacerse vacunar; deslindó la responsabilidad a cada persona.

“A estas alturas del partido, discúlpenme, el que se muere por Covid-19 es por estúpido. No sé por qué no se van a vacunar. Hemos estado dos años machacando con esto y hay gente que dice: me voy a morir de covid-19. Te estás muriendo por sonso”, dijo el alcalde.

La vacuna, pese a ser el principal defensivo contra el virus, no asegura que un paciente infectado muera. Podrían existir otros factores, como una enfermedad de base.

“Es verdad que hay un brote porque hay mayor concentración de gente, con mayor razón tenemos que hacernos vacunar. Por favor. Es que ya no le podemos seguir echando la culpa al gobierno nacional, municipal, de un tema que es exclusiva responsabilidad del ciudadano”, sostuvo Arias.

La autoridad local resaltó que se hizo vacunar en ocho oportunidades y aseguró que el virus no volverá a encontrarle desprevenido.

