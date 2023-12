Árbitro Gutiérrez está entre los candidatos para dirigir en el Mundial de 2024

Es uno de los 15 postulantes de Conmebol para estar en el torneo de Uzbekistán. Si lo consigue será su tercera presencia en la máxima cita planetaria del futsal

Fuente: Futsal Bolivia

El árbitro boliviano Henry Gutiérrez es uno de los 15 sudamericanos que se encuentran en la lista preliminar para dirigir en la Copa Mundial de Futsal que se disputará en Uzbekistán del 14 de septiembre al 6 de octubre de 2024.

En los últimos días la FIFA y Conmebol dieron a conocer la lista de árbitros y de entre ellos resalta el nombre de Gutiérrez, quien tiene una gran experiencia dirigiendo partidos internacionales.

“Nos dieron la noticia oficialmente que de por Conmebol somos 15 árbitros. Desconozco cuantas plazas irán al Mundial. El 2021, cuando la copa fue el Lituania, hubo ocho cupos y fuimos seis varones y dos mujeres”, dijo el juez nacional.

Gutiérrez ya dirigió dos mundiales. Aparte de Lituania también estuvo en la edición de Colombia 2016, lo que le convierte en el único árbitro boliviano en haber estado en el torneo de selecciones más importante de esta disciplina.

¿Qué sigue?

De momento ahora está enfocado en seguir mostrando un buen performance en las distintas competencias que dirija.

“El primer reto es estar convocado en febrero para las eliminatorias de Conmebol y después la FIFA dará cronogramas para distintas evaluaciones técnicas y físicas. Estoy recontra feliz porque con este año cumplo 30 años de arbitraje, 12 de ser árbitro FIFA. Es una responsabilidad grande llevar en los hombros a nuestra tricolor”.

“Quiero agradecer a la Policía Nacional por los permisos que me da y feliz de representar a Bolivia, me encuentro sumamente feliz. También hay que prepararse con mayor seriedad y responsabilidad en todo aspecto. Agradecido con mi familia, las autoridades, al mismo Gobierno Nacional que hace posible que se me pueda dar las visas para poder salir”, recalcó.

Destacado

Entre sus otros logros está el haberse convertido en el primer árbitro del país en dirigir la final de la Copa América de futsal. Fue en 2022 para el duelo entre Argentina y Paraguay en Asunción.

“Los expertos de FIFA y Conmebol son los que nos califican y estos años que he dirigido partidos, hemos estado en la mayoría de las finales y semifinales y creo que llenamos las expectativas y por eso estamos ahí. Hemos estado en la Sudamericana, la semifinal de Libertadores, el Sudamericano Sub-20 fue la final”, detalló.

También fue juez central de la final de la Liga Nacional de Futsal de esta temporada.