Arce toma distancia de Milei; le piden cuidar la relación comercial y a los migrantes

Yolanda Mamani Cayo

Fuente: El Deber

“Estas señales se ven en diplomacia porque todo cuenta y no es la mejor manera de iniciar una relación con un pretendido desplante de no asistir. Eso muestra un cierto desprecio, un cierto desinterés por encauzar bien estas relaciones que, en la era Milei, tienen que replantearse”, puntualizó el diplomático Guzmán a EL DEBER.

“Sucedió un hecho lamentable para la historia de Bolivia y la historia de Latinoamérica que fue el golpe de noviembre del 2019 (…) se pudo establecer y obviamente denunciar que no era un proceso constitucional que se daba en Bolivia sino que era un verdadero golpe de estado”, dijo Basteiro.

El también exdirigente sindical en su país, atacó al nuevo gobierno de Milei. Dijo que pretende terminar con todos los avances y las leyes que son protectorias del trabajo, de derechos sociales y que “obviamente habrá resistencia y en esa resistencia seguramente me encontrarán”.

El ex cónsul de Bolivia en Buenos Aires y diputado Gustavo Aliaga,observó que al final de su misión como embajador en Bolivia, Basteiro se despida anunciando resistencia al gobierno de su país. “Basteiro, no puede salir de una misión diplomática diciendo que ‘estoy volviendo a mi país para la resistencia’. Esa es la sensación que deja por la llegada de Milei, de que el peronismo no va a permitir de que el presidente pueda llevar a cabo su gestión y su mandato derivado de las urnas”, dijo Aliaga.