Arcista anuncia proceso contra jueza que anuló resolución del TSE

El viceministro Gustavo Torrico cuestionó si un juzgado constitucional tiene la facultad de anular una resolución del TSE, cuando sus fallos y actuaciones son «irrevisables».

Fuente: ANF

El viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, cuestionó si la justicia constitucional puede anular una resolución del Tribunal Supremo Electoral (TSE) porque “todas sus actuaciones son “irrevisables” e “inapelables”. Mientras que un diputado arcista amenaza con interponer un proceso contra la jueza.

“El Tribunal Supremo Electoral por mandato de la Constitución, todas sus resoluciones, sentencias y actuaciones son irrevisables e inapelables. Así lo manda”, declaro el viceministro a los medios de comunicación.

Se manifestó en esos términos después que un juzgado de garantías constitucionales de Ivirgarzama resolvió anular la resolución del TSE en la que declaró improcedente el recurso de revisión extraordinaria que solicitó el MAS y que ratificaba la anulación de su congreso. Y le manda a revisar el recurso.

Por su parte, el diputado Andrés Flores cuestionó que el amparo constitucional haya sido presentado en Ivirgarzama, un bastión cocalero. Acusó a la jueza de haber “manipulado”, incluso de un ”manoseo político» en su resolución.

“Vamos a asumir acciones contra esta señora juez, porque prácticamente está siendo presionada y amedrentada porque también tenemos esas informaciones”, advirtió.

Torrico dijo que no tiene total certeza sobre si una instancia constitucional “puede ir en contra de un Tribunal Supremo Electoral. No lo sé. Me declaro ignorante”, aunque insistió que la discusión es la facultad de un juez provincial para anular una resolución del TSE.

“Ellos piden revisión, revisen. Tiene tres días para revisar, puede ratificar la misma o cambiarlo. (…) Esta discusión que un tribunal constitucional si es que puede cuestionar algo que la constitución le dice que no puede”.

El TSE aún no se ha manifestado, no obstante, la resolución del juzgado de garantías constitucionales debe ir en revisión al Tribunal Constitucional Plurinacional en Sucre, tiene dos alternativas, una ratificar la decisión de la jueza de Ivirgarzama o no rechazar la tutela.

/ANF/