Argentina: La CGT llamó a un paro general de medio día para el 24 de enero; «El enviado del cielo se caga en los trabajadores»

Daer tildó de «irresponsable» a Bullrch por difundir datos personales de los sindicalistas

Daer explicó que no se trataba de un seguro de caución, como circuló la información en un primero momento, sino de un seguro de responsabilidad civil. “Lo hacemos siempre porque si un día se resbala un compañero de un palco tenemos cómo responder. No tiene nada que ver con que ahora cambiamos o no, sino que lo hacemos siempre”, dijo.