Asamblea cruceña rechaza proyecto de ley que apuntaba a modificar atribuciones al vicegobernador

Fuente: Unitel

Proyecto de ley de archivado. Esta fue la determinación asumida en la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz en torno al proyecto de ley de Organización del Ejecutivo Departamental (LOED), con el cual se buscaba modificar las atribuciones del vicegobernador, entre otros ajustes.

Esto último fue denunciado por el vicegobernador Mario Aguilera, quien en una carta dirigida al presidente de la ALD, Zvonko Matkovic, manifestó que el asunto no se le había puesto en conocimiento y se le había ocultado la información en una reunión de gabinete celebrada el 30 de noviembre.

La iniciativa legislativa fue rechazada por 13 asambleístas y aprobada por otros 11, aspecto que deja sin efecto el proyecto de ley.

“Uno de los cambios tiene que ver con la descripción de las atribuciones del vicegobernador del departamento, algo que no se me fue informado y se me ocultó en reunión de gabinete celebrada el 30 de noviembre del presente año (…) El proyecto no fue consensuado con el vicegobernador pese a que su tarea es la coordinación”, reseña el reclamo de Aguilera.