Asambleístas admiten críticas en contra, pero ven necesaria labor de contrapeso

Fuente: lostiempos.com

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) está integrada por 36 senadores titulares, 130 diputados y nueve supraestatales. Estos representantes tienen sus suplentes, por lo que en total son 350 legisladores.

“La ALP está en una crisis sistémica, la sociedad nos está diciendo que no tiene razón de ser porque no puede aprobar proyectos, no hay capacidad de consensuar, controlar al Gobierno. Si esto no funciona, no hace cumplir su papel, los legisladores están por demás”, sostuvo el economista y exdirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Lucio Gonzáles Alanes.

El diputado por Comunidad Ciudadana (CC) Marcelo Pedrazas señaló que, pese a que la imagen de los legisladores y del Legislativo en sí está devaluada, es importante su accionar, toda vez que se constituye en un contrapeso del Ejecutivo, a través de las peticiones de informe escrito y oral, y de las interpelaciones, aunque limitaron este proceso para ocho ministros.

“Ahora estoy de acuerdo en que se revise el presupuesto del Órgano Legislativo y reestructurar los gastos, porque existen algunos que no son necesarios”, afirmó Pedrazas.

Los críticos del Legislativo señalaron que los recursos económicos que se destinan para su funcionamiento caen en saco roto, sin beneficio para la sociedad.

De acuerdo con informes, los asambleístas titulares ganan Bs 22.633 y los suplentes Bs 7.544, lo que significa que se destina Bs 3.960.775 para los legisladores titulares y Bs 1.320.200 para los suplentes, mensualmente, que sumados da Bs 5.280.975. Entonces, anualmente se asigna Bs 63.371.700 para los sueldos de parlamentarios titulares y suplentes.

Los legisladores titulares, de acuerdo con la normativa legislativa, sesionan tres semanas al mes y se habilita una semana al suplente.

Otros beneficios

Los asambleístas nacionales mensualmente gozan de la entrega de pasajes aéreos o terrestres, dependiendo del lugar de residencia y la mejor forma y rápida de traslado.

Asimismo, en el reglamento se determina que los parlamentarios “podrán solicitar pasajes con fines de gestión y fiscalización”.

También los representantes nacionales del Legislativo cuentan con personal de apoyo que es contratado de manera directa por ellos y se denominan Asistente de Gestión Pública (AGP). Esta contratación es remunerada con presupuesto de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

También tienen acceso a instrumentos de comunicación que les entrega la ALP, como celulares y con determinado crédito, que varía según la cámara.

Asimismo, se establece para los legisladores “gastos en viáticos y, según el Decreto Supremo 1778, reciben entre Bs 371 y Bs 553 para viajes interdepartamentales; de Bs 222 a Bs 332 por viaje intradepartamental; entre $us 207 y $us 300 para países de Centro y Sudamérica y el Caribe, y para estados de Norte América, Europa, Asia, África y Oceanía pueden llegar a recibir $us 276 a $us 360”.

Reconocimiento

Los asambleístas nacionales reconocieron el “pésimo trabajo” que vienen realizando, sobre todo este último año, debido a la profundización de la división del partido oficialista MAS, por lo que la imagen del Legislativo ha sufrido un desgaste y la gente cuestiona su labor.

“Dentro de la Asamblea Legislativa se ha profundizado la división. No hay los consensos correspondientes, ya se ha entrado en una campaña política, con proclamaciones anticipadas, y eso hace mucho daño al primer Órgano del Estado”, dijo el diputado Zacarías Laura (MAS).

Su colega Freddy Velásquez manifestó que “la población se cansa, no solo dice acá el MAS, sino se identifican a todo el Legislativo que no hacemos un trabajo, que solo levantamos la mano y al final el país está como está, estático”, aseguró.

Legisladores están confrontados

Los diputados y senadores sólo están en pelea y discusiones en la Asamblea Legislativa. No hay iniciativas legislativas que hayan planteado y aprobado en beneficio de la población. No existe una buena representación parlamentaria, tanto de evistas, arcistas y opositores, dijeron los analistas.

“No hay una acción que justifique lo que ganan, no hacen proyectos de ley, no justifican su existencia y gozan de muchos privilegios”, sostuvo el analista Lucio Gonzáles Alanes.

El Movimiento Al Socialismo (MAS) tiene 21 senadores, 75 diputados y siete supraestatales. Comunidad Ciudadana (CC) tiene 11 senadores, 39 diputados y un supraestatal. Creemos tiene cuatro senadores, 12 diputados y un supraestatal.

Opiniones

La Asamblea Legislativa, por responsabilidad de los legisladores, ha perdido sus principales mandatos que son legislar, gestionar y fiscalizar.

Todas las fuerzas están divididas lamentablemente.

Lucio Gonzáles Alanes

Analista

Lastimosamente, quien debería defender las atribuciones del Legislativo, David Choquehuanca, no lo hace y en todo caso se están cercenando atribuciones que nos impiden fiscalizar al poder.

Alejandro Reyes

Diputado Comunidad Ciudadana