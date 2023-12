Cañeros rechazan calificativos del Gobierno y ratifican tractorazo para el 13 de diciembre

“A la asesora Rocío Molina, indicarle que tiene que haber un respeto al sector cañero. Nosotros no estamos en un movimiento político, lo hemos dicho muchas veces. Hemos venido mucho tiempo atrás reuniéndonos en mesa, planteando los argumentos necesarios para llegar a un precio de equilibrio, cosa que no se ha podido dar”, sostuvo el dirigente.

Además, el dirigente manifestó que no han sido convocados de manera formal a ninguna reunión por YPFB, mientras tanto ratifican la realización del tractorazo para el próximo miércoles.

Córdoba sostuvo que demandan un precio que irá directamente al bolsillo de las familias y son recursos que no van a salir del país, señalando que se viene especulando respecto a este tema.

“Siete días nos convocaron tal cual la asamblea nos los ha acordado. Por lo tanto, nosotros no vamos a deponer ninguna actitud, si no son ellos los que tienen que venir a buscar el diálogo hacia nosotros. Y tiene que ser aquí en Santa Cruz, no en La Paz, tiene que ser aquí en Santa Cruz”, expresó el vocero.

Asimismo, señaló que las movilizaciones siguen en pie y que el único pedido es un precio justo para este carburante, pero sin dar una respuesta a la convocatoria del Ministerio de Hidrocarburos.

“En la última reunión al ministro se lo hemos dicho: de 0,79 le hemos dado la posibilidad de cerrar en 0,74 centavos. Ese es el punto de inflexión, ese es el punto final que nosotros estamos pidiendo. De ahí para adelante podemos sentarnos”, concluyó Córdoba.