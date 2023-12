Cochabamba: Transporte pide presencia de Arce en el trópico y Gobierno ve afanes políticos en bloqueo

El transporte libre del trópico de Cochabamba exige la presencia del presidente Luis Arce en esa zona para atender su pliego petitorio, caso contrario mantendrán el bloqueo indefinido en la carretera Cochabamba Santa Cruz. Los choferes piden mantenimiento de carreteras y obras viales.

Desde la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) señalaron que la medida de presión no tiene sustento ni justificación y afirmó que las obras de mantenimiento se están cumpliendo.

«Ya no nos vamos a reunir con el ministro (Édgar) Montaño, porque nos ha mentido. Las inspecciones muestran que no hay el avance que ellos dicen. Si va a venir alguna autoridad tiene que ser directamente el presidente (Luis Arce), ya no el ministro Montaño», afirmó uno de los dirigentes a radio Kawsachun Coca.

Marcel Claure, presidente interino de la ABC dijo que están dispuestos a dialogar pero afirmaron que los dirigentes del transporte del trópico ponen condiciones que no se pueden cumplir, como la presencia del presidente Arce en la zona.

«Creemos que esta medida no tiene sustento. El bloqueo no tiene justificativo técnico real, se han hecho los trabajos ininterrumpidos de los trabajos de mantenimiento en las carreteras», dijo.

«Somos un Gobierno de diálogo. Estamos dispuestos, pero las condiciones del diálogo no pueden ser inaplicables, irrealizables. Es claro que el primer mandatario no va a poder asistir a un diálogo de estas características», afirmó.

«El objetivo del bloqueo es 100% político, no es técnico. Todos son testigos de que las obras se han avanzado», afirmó.