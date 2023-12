Costos de producción y contrabando golpean a la industria de bebidas

El economista José Gabriel Espinoza aseveró que los costos crecientes y la reducción del mercado para la industria nacional de bebidas alcohólicas, a mediano y largo plazo restarán competitividad a este sector que se encuentra fuertemente golpeado por el contrabando.

Fuente: El Mundo

“Hay que recordar que, si bien el gran problema viene por el lado de las cervezas, la cadena vitivinícola tiene un impacto regional muy grande, si bien no es la principal bebida afectada, probablemente en términos socioeconómicos si sea uno de los sectores donde hay mayores problemas, porque los impactos están focalizados y lo hemos visto en el caso de Tarija con toda la cadena vitivinícola”, dijo Espinoza a la pregunta de ANF en la presentación del estudio “El costo del comercio ilícito de bebidas alcohólicas: Estimación, contexto y visibilización”.

De acuerdo al estudio, el 20% del mercado está copado por el consumo ilegal de bebidas alcohólicas, donde el 13% corresponde al consumo ilegal de cerveza y el 7% a otras bebidas. En 2022, el fisco boliviano perdió 218,6 millones de dólares en recaudación por el contrabando de bebidas alcohólicas.

CONTRABANDO MATA PRODUCCIÓN NACIONAL

El economista José Gabriel Espinoza advirtió que el aumento del contrabando resta oportunidades y condiciones para emprender en el rubro de bebidas alcohólicas en el país, que presenta un mercado local cada vez más deteriorado.

“Hay que entender que esto frena todo el desarrollo del sector, o sea uno no va a invertir más porque sabe que no va a poder vender más, si no invierte más, probablemente no pueda acceder a mercados de exportación y por lo tanto el mercado legal sigue contrayéndose y el mercado ilegal sigue creciendo”, dijo Espinoza a ANF.