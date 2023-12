Creemos acusa al MAS de generar un «show mediático» para impedir la continuidad de Camacho en la Gobernación cruceña

Dicho proyecto de ley finalmente no prosperó y fue archivado y, de acuerdo a Aguirre, no se trataba de una norma específica en relación con las atribuciones del gobernador, sino que se trataba de una ley que se efectúa cada fin de año con el propósito de reestructurar la organización del Ejecutivo Departamental .

La asambleísta ve que detrás de esto hay una intención clara del MAS pues “aquí no se trata de quitar o no quitar atribuciones al vicegobernador, es una falacia que se está utilizando para poner nuevamente sobre la mesa de debate si Luis Fernando Camacho tiene que seguir siendo no gobernador”.

“Este es un hecho inédito y la ciudadanía se debe dar cuenta. ¿Cuándo una bancada de oposición defiende los derechos de una cabeza de oficialismo? ¿Por qué piden respetar los derechos de una persona que está en libertad y a la vez ultrajan los derechos de alguien que está secuestrado como es el gobernador Camacho? la bancada del MAS está detrás del poder, han querido darle un golpe a la gobernación”, Sostuvo Aguirre.

Existe un quiebre

El gobernador Camacho antes señaló un quiebre de confianza con el vicegobernador, señaló Aguirre, que puntualizó que esta situación no ha obstruido en absoluto el trabajo que la segunda autoridad del departamento debe desarrollar en ejercicio de sus atribuciones dentro de la gobernación cruceña.

De hecho, sostuvo, que hay delegaciones que ha efectuado el gobernador como el trabajo en el tema de la región metropolitana del departamento, que el vicegobernador sigue llevando adelante.

“Lo que aquí hay es el afán malicioso de generar nuevamente un show mediático para cuestionar si Luis Fernando Camacho debe o no seguir a la cabeza de la gobernación cruceña”, remarcó la asambleísta.