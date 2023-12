Crisis en la Selección de Brasil: ¿puede perderse el próximo Mundial de la FIFA?

Es por la injerencia de la justicia ordinaria en el manejo de la CBF. FIFA y Conmebol pidieron que Ednaldo Rodrigues vuelva a la presidencia de la confederación pero el interventor llamará a elecciones.

Ni la FIFA ni la Conmebol toleran la injerencia estatal en los manejos de sus asociaciones miembro y no dudarán en desafiliar a Brasil de todas sus competiciones si no se repone a Ednaldo Rodrigues como presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), comentaron fuentes del organismo sudamericano a la AFP. «El reglamento es claro y contundente. No está permitida, en ningún caso, la intervención de fuerzas externas en los asuntos que competen a sus asociados», precisó la fuente que prefirió conservar el anonimato tras aclarar que estas cuestiones «solo son ventiladas a través de resoluciones y no meras opiniones de sus directivos».