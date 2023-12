Critican la falta recurrente de presencia del Estado en lugares donde hay avasallamientos de tierras

El sábado pasado, en la localidad de Guarayos, Santa Cruz, se registró un enfrentamiento por avasallamiento que terminó el deceso de una persona y nueve heridos por arma de fuego. Por ese hecho, sólo se reportó la aprehensión de dos personas.

Fuente: ANF

La oposición y la facción “evista” del Movimiento al Socialismo (MAS) criticó la falta recurrente de presencia del Estado en lugares donde existen avasallamiento de tierras con gente armada en estas épocas.

El jefe de la bancada de Creemos en la Cámara de Senadores, Henry Montero, cuestionó que las autoridades de Gobierno permitan que se “naturalice” el delito de avasallamiento armado porque no le dan seguimiento y permiten que los delincuentes gocen de la impunidad.

“Preocupa la naturalidad de la existencia de estas milicias armadas, (mucho más cuando) no se haga nada y no se investiga. Los medios de comunicación también fueron parte de este accionar cuando fueron secuestrados en el predio Las Londras. Hoy se repite (el hecho) con un muerto y no se hace absolutamente nada. Son los mal llamados interculturales, son avasalladores que están tomando tierras, ingresan a destruir nuestras tierras y el Gobierno no dice nada”, declaró Montero a la ANF.

Sin embargo, no es el único caso donde se observó el uso de armas y la falta de seguimiento para castigar a los responsables. Otro hecho que marcó agenda mediática fue el caso de Las Londras, donde civiles, periodistas y policías fueron secuestrados en 2021 por hombres armados y encapuchados. Hasta la hecha, todos los aprehendidos fueron liberados a pesar de las pruebas contundentes.

Los denunciantes, asambleístas de oposición y comunarios afectados, apuntan a las organizaciones sociales afines al partido de Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) como los promotores de los avasallamientos, principalmente a los interculturales; mientras tanto, la facción “evista” acusa al mismo Gobierno de promover ese delito para victimizarse y favorecer a los grandes empresarios.

El viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Juan Villca, subrayó que el problema de la administración de la tierra no se pudo resolver desde la Reforma Agraria en 1952 y ahora se ven las consecuencias.

“Lamentablemente, ha habido una irresponsabilidad en la forma de administrar la tierra y creemos que esas formas tienen sus consecuencias. Hay lugares donde hay bastante tierra que ya ha sido asignada, algunos a grandes propiedades, otros a comunidades, pero lo que está haciendo en este momento nuestro director nacional (del INRA) es evaluar, verificar si está cumpliendo la función económica y social”, indicó la autoridad.

El viceministro precisó que los principales actos de avasallamientos se dan en regiones como el norte de La Paz; en Guarayos, departamento de Santa Cruz; en la provincia Marbán de Beni; en lugares forestales de Pando, entre otras regiones.

El senador del MAS Leonardo Loza atribuyó la toma de tierras de forma ilegal a la falta recurrente de presencia del Estado, dijo que a pesar de que existen leyes, el delito no se puede frenar porque no hay autoridad que haga respetar dichas normas.

“Hay descontrol, no hay Estado. Nuestros departamentos, nuestros territorios, nuestras áreas comunes están abandonadas, están huérfanas del Estado, así que allí ocurre estos temas. Cuando el Estado pierde el control territorial, cuando el Estado pierde la tutela en la tierra, tenemos estos problemas”, subrayó Loza.

El ejecutivo de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia “evista”, Juan Enrique Mamani, negó que fueran avasalladores porque ellos tienen otras formas legales de adquirir tierras. Al contrario, dijo que interculturales “arcistas” son los que cometen ese delito.

