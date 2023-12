Cumbre entre Arce, Manfred y otros: alcaldes debaten agenda con 3 puntos; Reyes Villa tocará IDH

La reunión entre el presidente Luis Arce y los alcaldes de las ciudades capitales del país, la cual tiene lugar hoy miércoles en Casa Grande del Pueblo, contempla una agenda de tres puntos que incluye economía, medioambiente y Censo, informó el director ejecutivo de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), Rodrigo Puerta.

La AGENDA

Puerta detalló que el primer punto en agenda será el económico. Este abordará el perjuicio en el retraso del reformulado del Presupuesto General del Estado (PGE) y la demora en aprobar el de 2024.

El segundo girará en torno a las emergencias y los desastres naturales. “Hay que activar rápidamente los mecanismos que se han comprometido, por ejemplo, en el Consejo Nacional de Autonomías porque ahora ya viene la Niña, que es un evento que tiene que ver con las lluvias y las inundaciones. Tenemos que estar preparados”, precisó al respecto, el director de la FAM.

Finalmente, el tercer punto apuntará el “apoyo” que las Alcaldías del país le darán al Censo. “Ya estamos a casi tres meses del Censo y en esta recta final, vamos a comprometer nuestro decidido apoyo para que se cumpla con todas las rigurosidades que deben cumplirse”, precisó Puerta.

La reunión, que girará en torno a una evaluación de la gestión presente y la proyección de los desafíos para 2024, también cuenta con la presencia de los presidentes de las asociaciones de municipios y la FAM.

MANFRED PLANTEARÁ IDH

Antes, a su arribo a la sede de Gobierno, el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, informó que tuvo que modificar su apretada agenda para llegar al encuentro nacional.

“Yo no podía venir porque tenía varios compromisos, pero me han dicho: ‘No, están todos los alcaldes, entonces tienes que venir’. No había ni siquiera espacio en el avión, pero hemos conseguido y estamos acá”, remarcó, Reyes Villa.

Tras ello, expresó la importancia de abordar, en dicha reunión, el tema de la compensación del recorte del IDH que afectó a varias alcaldías.

SANTA CRUZ Y COBIJA

Por su parte, el alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, expresó que se encuentra expectante a dos factores principales que hacen a la reunión: el Censo y la economía. En cuanto a la encuesta nacional, prevista para marzo de 2024, Fernández dijo que tomarán nota de cuál ha sido el trabajo hecho por el INE.

“Las alcaldías y universidades estamos colaborando en la parte operativa y la logística que se necesita para llevar adelante el Censo de Población y Vivienda. Otro de los temas importante es el económico. Saben que es vital para todos los gobiernos locales el tema de los financiamientos que tenemos con el Gobierno, con organismos multilaterales y vemos que eso está teniendo una serie de retrasos, y al haber retrasos, también nosotros retrasamos las inversiones”, señaló.

Entre tanto, la alcaldesa de Cobija, Lucía Reis, manifestó que su municipio enfrenta deficiencias vinculadas con la inversión. “Nuestro municipio realmente no cuenta con recursos para inversión. Estamos con cero inversión, con serios problemas, como meses de atraso de sueldos. Para el caso de Cobija se tiene que buscar una manera de ajustar los recursos porque no hay cómo sobrevivir en la manera en la que estamos”, indicó.

Por ello, la autoridad confía en salir del encuentro de hoy con luces de esperanza. “Con el Censo va a mejorar la situación, pero no se puede esperar hasta eso. Estoy segura de que el día de hoy vamos a encontrar algunas alternativas”, señaló Reis.

ALCALDES PRESENTES

Además de Reyes Villa, de Cochabamba, Jhonny Fernández, de Santa Cruz, y Lucía Reis, de Cobija, también participan del evento Eva Copa, de El Alto; Johnny Torres, de Tarija; Iván Arias, de La Paz; y, Cristian Cámara, de Trinidad.