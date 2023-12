De Alemania hasta Sucre: Así fue el emotivo reencuentro de Raphael con sus padres 37 años después

Nació en Sucre y cuando solo tenía meses lo llevaron a Alemania. Al saber que era adoptado, decidió regresar a Bolivia para conocer a sus padres biológicos. Esta es su historia.

Milen Graciela Saavedra Rodriguez

Fuente: Red Uno

En 2017, Raphael Ruoff, que vive en Alemania, supo que había sido adoptado a los cinco meses de su nacimiento. Su origen estaba en Sucre, Bolivia, y decidió emprender una travesía para conocer a sus padres biológicos, luego de la muerte de la mujer que lo crió durante 37 años.

Su madre se lo confesó poco antes de morir. Supo que su progenitora se llamaba Ronalda Menacho Mancilla y que tenía hermanos. Le mostró su certificado de nacido vivo y un documento privado que firmó la mujer para darlo en adopción, además de los papeles con los que salió de Bolivia.

Según los documentos, Raphael nació el 23 de junio de 1986, en la clínica Santa Isabel. Fue en noviembre de ese mismo año que lo dieron en adopción. Los motivos fueron la mala situación económica de su progenitora, quien había nacido en la localidad de Santa Rosalía de Yotala y en ese entonces vivía en Sucre, además tenía otros tres hijos. Su padre fue identificado como Martín Zárate, quien no habría permanecido junto a su madre y vivía en Santa Cruz.

Entonces, planeó viajar a Bolivia en 2020, sin embargo, sobrevino la pandemia de covid-19 y tuvo que posponer la búsqueda.

Así, llegó por primera vez a Bolivia el año pasado, sin embargo, con los pocos datos que tenía, además de su español básico, no pudo obtener ninguna información y tuvo que regresar a Europa.

No se rindió. El mes pasado regresó al país. Su historia se hizo viral en redes sociales, donde empezaron a darle más pistas de su familiar.

«Para mí es importante saber dónde están mis raíces, de quién tengo mi apariencia y quién me engendró. De quién he heredado mis rasgos y carácter», afirmó Raphael a Correo del Sur, a su llegada, contando que tiene tres hermanos adoptivos, no pareja ni hijos.