Defensa de Angélica Sosa afirma que hoy saldrá de la cárcel

La exalcaldesa Sosa, junto a su abogado defensor (foto archivo APG)

Fuente: Brújula Digital

Pese a que el juzgado 14 de sentencia de Santa Cruz autorizó el lunes la inmediata libertad de la exalcaldesa, Angelica Sosa, quién es investigada en el caso Ítems fantasma, no pudo salir de la cárcel de Palmasola el lunes, por temas administrativos, pero la defensa afirma que hoy martes se debe cumplir con la orden judicial.

“Lamentablemente los personeros que están encargados de esa división no llegaron todo el lunes, indicando que cumplieron con el feriado de Navidad. Estamos a la espera que la encargada reciba el mandamiento para que ella pueda salir de la cárcel esta jornada”, declaró el abogado de la exalcaldesa, Arturo Heredia,

La defensa explicó que la audiencia de acción de libertad en el caso ítems fantasmas se instaló a las 10:00 de la mañana y se extendió por más de dos horas, en la que se emitió la orden y el gobernador debía dar inmediato cumplimiento. Especificó que las acciones de libertad no tienen día, hora ni feriado.

“Nosotros esperamos el viernes para que emitan el mandamiento, pero hacían fiesta en el juzgado, por eso es que tuvimos que acudir a un recurso legal”, dijo Heredia, citado por la ANF.

En este caso Sosa es acusada por enriquecimiento ilícito, conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes, entre otros y se encuentra recluida en la cárcel de Palmasola desde el 2021, con detención preventiva, además enfrenta otros juicios vinculados a su función como exautoridad edil.

En octubre la familia depositó la fianza de Bs 150.000 para que la exalcaldesa acceda a la detención domiciliaria y el 29 de noviembre, el Tribunal Tercero de Sentencia de Santa Cruz, concedió la tutela a favor de la exalcaldesa, con ese antecedente Sosa obtuvo la libertad.

“Ella va a continuar con el proceso y se va a defender en libertad. Además, va a demostrar que no existen pruebas en su contra y se demostrará su inocencia. Nosotros hemos pedido que acaben con estas investigaciones porque ya son dos años donde no se han mostrado pruebas, no hay ninguna auditoría que la involucre con hechos irregulares”, aseveró. BD/WPS

