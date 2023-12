Detuvieron a una vecina de Charlie Sheen que lo atacó en su casa de Los Angeles

La mujer ingresó al domicilio del actor e intentó estrangularlo. Anteriormente ya había protagonizado otros incidentes contra el exprotagonista de la sitcom «Two and a half men».

Fuente: Marca

La trillada frase que afirma que «la realidad supera a la ficción» volvió a demostrar una vez más que por trillada, no deja de ser cierta. El que lo experimentó en carne propia en esta ocasión fue el actor estadounidense Charlie Sheen, que al igual que en «Two and a Half Men» -la sitcom que protagonizaba hace unos años- debió enfrentarse a una mujer que había ingresado a su casa con fines non sanctos.