Dictan medidas sustitutivas para dirigente de Pailitas; campesinos mantienen estado de emergencia

La justicia determinó este lunes la detención domiciliaria del dirigente de la subcentral de Pailitas en Guarayos, Erick Fuentes, sindicado por la muerte de Félix Ribera durante los enfrentamientos que se registró en esa localidad el 2 de diciembre. Los campesinos mantendrán el estado de emergencia y anuncian medidas de presión si no se asumen acciones contra los avasallamientos.

“El juez ha dispuesto las medidas sustitutivas en favor de Erick Fuentes, tiene arresto domiciliario y arraigo, es decir, que no podrá salir del país. Además, debe presentar dos garantes de carácter personal”, informó la abogada del dirigente, Carmen Ovando.

El secretario ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz, Abraham Villegas, dijo que no están conformes con esa determinación, aseguró que el estado de emergencia continúa y en los próximos días se reunirán con la dirigencia nacional.

“Nosotros no estamos conformes con esta resolución porque no había elementos para cautelar a nuestro compañero, seguimos en pie con el estado de emergencia y no se descarta iniciar un bloqueo de caminos por estos atropellos por parte de un grupo de infiltrado en los interculturales”, señaló.

El viernes, la Policía aprehendió al dirigente cerca del zoológico de la capital cruceña, luego fue trasladado hasta la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). La Fiscalía presentó una imputación por los delitos de homicidio, lesiones graves y leves y tenencia y porte ilícito de armas.

Durante la audiencia, un grupo de campesinos junto a los familiares del dirigente instalaron una vigilia fuera de la FELCC exigiendo su liberación.

Ovando dijo que se logró desvirtuar los riesgos procesales y no existen elementos que certifiquen la organización de grupos de choque, pese a las acusaciones que hizo el Ministerio Público.

Hasta el momento, no se dio con el responsable de la muerte del joven, tampoco se aprehendió a los dirigentes interculturales que lanzaron amenazas a los empresarios y que avasallaron los predios en Pailitas.

