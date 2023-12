Diputado de Creemos llama desquiciados a partidarios de Camacho por hablar de plan nacional cuando están divididos y no cumplen con Santa Cruz

Molesto, el diputado cruceño y disidente de Creemos Omar Rueda llamó “desquiciados” a sus correligionarios por hablar de un plan nacional con miras a las elecciones 2025, cuando no pueden administrar la Gobernación y no cumplieron ni el 10% del plan que propusieron para el departamento de Santa Cruz.

Fuente: ABI

“Están totalmente desquiciados, no pueden manejar la Gobernación, no tienen las políticas claras para poder cumplirle a Santa Cruz, no se ha cumplido ni el 10% de del Plan de Gobierno que ha ofrecido Luis Fernando Camacho y quieren hablar de un plan nacional.¡Están locos!, ¡Háganme el favor!”, reclamó en declaraciones a DTV.

Para Rueda, hay un “doble discurso” de la gente que tiene “secuestrada a la Gobernación” desde la aprehensión de Camacho, porque se “están peleando por las pegas, están viendo quién se lleva el pedazo mayor de la torta, ese es su trabajo”.

“Yo no los veo (a los asambleístas departamentales) en las calles, fiscalizar, no los veo en los hospitales ver las necesidades de los cruceños, ganan jugosos sueldos y están sentados en sus curules sin ir a las provincias departamentales de Santa Cruz”, criticó.

El jueves, al final de la caravana de partidarios de Camacho, con la que recordaron un año de su aprehensión, el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Zvonko Matkovic, leyó una carta del excívico, que es procesado por la ruptura del orden constitucional de 2019.

“Es momento de unidad, porque con las mismas palabras que empezamos la lucha el 2019, la vamos a terminar: unidos, no habrá cárceles, militares, policías, jueces ni fiscales corruptos que nos puedan vencer”, reclamó Camacho en su carta enviada desde el penal de Chonchocoro, donde guarda detención preventiva desde diciembre de 2022.

“Tengo la certeza absoluta de que el 2025 volverán a perder (los del MAS), repito, no ante partidos políticos de oposición sino ante la gente, ante el pueblo, ustedes le volverán a ganar a esa dictadura”, insistió.

Ante el llamado, el diputado del MAS Hernán Hinojosa sugirió a Camacho y a sus seguidores que antes de pensar en las elecciones generales de 2025 se dediquen a unir su alianza que esta fraccionada en al menos cuatro bloques en la Asamblea Legislativa.

“Y otra vez con la cantaleta de unificar, pero nunca han tenido esa unidad, sólo se unieron para realizar el golpe de Estado de 2019 y al final cada uno luchó por sus intereses”, cuestionó.

Sobre el llamado de Camacho, Matkovic reveló que “personalmente” se sentó con “las cabezas de varios partidos”, y que lo hace “periódica y continuamente”.

“No son reuniones que se publicitan, pero nosotros estamos en contacto permanente con miembros de los partidos, y me han expresado que la unidad es la salida”, reveló.

También respondió al diputado Rueda: “Es una persona que desde el día uno se desmarcó de esta sigla política (Creemos), prefirió ir a negociar comisiones a nombre de su partido UCS que es con la que está coordinando”.

“Nosotros, en Creemos, no tenemos disidentes, nosotros en Creemos tenemos gente a la que no queremos en esto (y) realmente creo que el pueblo va a cobrar facturas, va a cobrar facturas por lo que el MAS le hizo al gobernador, va a cobrar facturas por las personas que decidieron su beneficio personal y que defraudaron el voto que les dio el pueblo”, alegó.

Jfcch/CC

Fuente: ABI