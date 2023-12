Diputado por Tarija señala que el contrabando “es un problema de nunca acabar”

El contrabando en las fronteras tarijeñas, especialmente en los puntos críticos de Villazón, Bermejo y Yacuiba, se ha convertido en un desafío creciente que preocupa a autoridades y ciudadanos. El diputado por Comunidad Ciudadana y por Tarija, José Luis Porcel, ha expresado su preocupación y anunciado su visita a estos puntos fronterizos para evaluar la situación de primera mano.

Fuente: La Voz de Tarija

“Me encuentro sorprendido porque el contrabando no ha cambiado en Villazón. El Gobierno hizo zanjas, pero las personas por los laterales han vuelto a pasar su mercadería. No hay un policía ni funcionario de la Aduana. Pregunté al ejecutivo de la Aduana y me dijeron que les da miedo ir porque la población los puede agredir“, señaló Porcel.

El contrabando abarca una variedad de productos, desde vino hasta harina, y según el diputado, la falta de control en estos puntos críticos permite que los contrabandistas operen prácticamente sin restricciones. La situación se ha vuelto más complicada debido a la aparente ausencia de presencia policial y de funcionarios aduaneros, quienes evitan acercarse por temor a represalias de la población.

El diputado Porcel destacó la necesidad de abordar este problema de manera urgente, ya que el contrabando no solo afecta la economía local sino que también contribuye a la inseguridad y a la pérdida de ingresos para el Estado.

“Los contrabandistas están pasando vino, cerveza, harina, hacen lo que quieren, pero como pasa por diferentes departamentos sin control de nada”, agregó.

La visita del diputado a estos puntos fronterizos busca evaluar la magnitud del problema y trabajar en soluciones efectivas que permitan frenar el contrabando, fortaleciendo la seguridad en las fronteras y garantizando el cumplimiento de las leyes aduaneras.