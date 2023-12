Dirigente dice que piden “a gritos” que Evo vuelva a la presidencia para salvar a Bolivia

En el congreso cuestionado de Lauca Ñ resolvieron declararlo “candidato único” a la presidencia en las elecciones de 2025, aunque una fracción de la militancia, acusada de traidora, está en contra de esta proclamación e impulsa la realización de un nuevo cónclave.

Fuente: ANF

El dirigente Gerardo García retomó el estilo de “endiosamiento” que usaron en 2019 para posicionar al entonces presidente y candidato del Movimiento al Socialismo Evo Morales, ahora vuelve a repetir que es el “salvador” de Bolivia.

Desde el entonces vicepresidente Álvaro García Linera, los ministros del entorno de Morales, las autoridades de los gobiernos subnacionales del MAS siguieron un discurso que ensalzaba al entonces presidente y candidato.

“Ahora como muchos compañeros dicen: que Evo tiene que volver a salvar a Bolivia, esa tarea le han dado. Le piden a gritos ‘tienes que volver a salvar Bolivia, está en peligro, porque nos vamos a hundir’”, manifestó García.

En el congreso cuestionado de Lauca Ñ resolvieron declararlo “candidato único” a la presidencia en las elecciones de 2025, aunque una fracción de la militancia, acusada de traidora, está en contra de esta proclamación e impulsa la realización de un nuevo cónclave.

La estrategia de “glorificación” no es reciente, en los anteriores procesos electorales señalaban que Evo Morales era prácticamente “un enviado de Dios o un “líder mundial”, para justificar sus repostulaciones -pese a que la Constitución Política del Estado ponía límites- señalaban que el “pueblo” estaba pidiendo que sea candidato.

Una de sus frases más polémicas fue la que lanzó durante la campaña del referéndum por la reelección en 2015: «El presidente Evo, si tiene apoyo, construye colegios; si no tiene apoyo, regresarán los gringos, regresarán los vendepatrias, regresarán los asesinos y a las wawas les van a quitar todo y no habrá destino, y va a haber llanto, y el sol se va a esconder y la luna se va a escapar, y todo va a ser tristeza para nosotros, no se olviden”.

García Linera en particular apelaba a este tipo de discursos, el 3 de febrero de 2017 en la inauguración del museo de Evo Morales, dijo: “Estamos en un lugar donde nació el líder mundial del siglo XXI”.

El 1 de abril de 2018 también arengó: “El presidente Evo es la resurrección del pueblo indígena, el presidente Evo es como Cristo resucitado, es como el pueblo indígena que ha resucitado”.

Ese mismo año, los ministros también se habían embarcado en la campaña electoral anticipada, el entonces ministro de Gobierno, Carlos Romero, manifestó que el “único candidato fuerte” era Morales. “No hay en Bolivia un liderazgo unificador, por ahora, que no sea Evo Morales».

El dirigente García reiteró que Morales será el candidato a la presidencia en 2025. Arremetió contra el jefe de Estado, Luis Arce, a quien acusó de sabotear el arribo del líder del MAS a Llallagua.

Asimismo, dijo que el gobierno a la cabeza de Arde pretende quitarles el MAS-IPSP. “No es novedoso que ahora (Luis Arce) se quiera adueñar del instrumento político, él siempre había sido economista del MNR, del MIR, siempre trabajó en el BCB”, manifestó.

Dijo que Arce y Choquehuanca nunca hubieran sido electos en 2020, sino era el MAS, “no es por la imagen de Lucho, él nunca fue dirigente sindical, nunca marchó” y tampoco tienen una pertenencia a una organización social, le reprochó García.

/ANF/