Economista de Tarija señala que “estamos importando la inflación” tras nuevo Gobierno en Argentina

El economista Roberto Castillo alertó este miércoles sobre la “importación de inflación” que está teniendo Tarija, por ende Bolivia, tras el nuevo Gobierno en Argentina.

Fuente: La Voz de Tarija

“La crisis que vive Argentina favorecía a Tarija porque su peso estaba bajo, entonces para nosotros era más barato, lo que hacía que nosotros no sintamos la inflación en productos nacionales porque en realidad todo nuestro consumo se basaba en productos argentinos de contrabando, ahora se nota que este ha disminuido bastante y ha hecho que los precios suban, en algunos casos más del 55 por ciento”, explicó Castillo.

El economista señaló que el Gobierno nacional no está tomando medidas para contrarrestar esta situación. “Estamos importando inflación, el Gobierno no está aceptando el grado de inflación que estamos teniendo en estos momentos, no acepta el nivel de desempleo”, afirmó.

Castillo recomendó al Gobierno nacional tomar medidas para reactivar la economía nacional y reducir la inflación. “El Gobierno debería tomar medidas para incentivar la producción nacional, para que los precios de los productos nacionales sean más competitivos”, concluyó.

Otras voces

El presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Tarija (Caiccyt), Luis Fernando García, también se refirió a esta situación.

“El contrabando ha disminuido bastante, lo que ha hecho que los precios de los productos nacionales suban”, dijo García.

El empresario señaló que el Gobierno nacional debería tomar medidas para combatir el contrabando. “El Gobierno debería reforzar los controles en la frontera con Argentina para evitar el contrabando”, afirmó.