Ejecutivo del transporte federado rechaza cualquier posibilidad de nacionalizar autos “chutos”

Fuente: ANF

Tras las intenciones de un diputado del Trópico de Cochabamba para nacionalizar autos ilegales, el ejecutivo del transporte federado, José Orellana, indicó que rechazarán rotundamente la propuesta porque sería legalizar una actividad ilegal.

La jornada pasada, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Héctor Arce dijo que el siguiente año presentará un proyecto de ley para nacionalizar al menos 500.000 vehículos ilegales, indocumentados o robados en otros países y que fueron internados a territorio nacional.

El ejecutivo del transporte federado criticó la postura del diputado Arce porque, en vez de trabajar para que se cumplan las normas del país, pretende avalar una actividad delincuencial que mueve millones de dólares.

“Este conjunto de cosas que cada legislador habla y propone, seguramente siempre buscando algún interés que pueda tener de otro tipo que desde luego no quiero mencionar; pero nosotros hemos fijado una posición a nivel nacional: no estamos de acuerdo, rechazamos, cualquier posibilidad de la nacionalización de los vehículos chutos, porque eso significaría legalizar lo ilegal”, sostuvo el dirigente del autotransporte.

Según el diputado del MAS, con la nacionalización, el país recibirá un ingreso de 1.000 millones de dólares por concepto de tributos de los 500 mil motorizados ilegales que existen aproximadamente en el país.

“Creo que más bien los asambleístas debería velar porque las normas se cumplan y no estar proponiendo, seguramente con el afán de ganarse simpatías, que se pueda nacionalizar y que se pueda presentar un proyecto a la asamblea nacional. No estamos de acuerdo y rechazamos de plano (…). Como federación y como confederación nacional nosotros rechazamos y no vamos a estar nunca de acuerdo con esa postura”, subrayó Orellana.

La gestión pasada, dueños de vehículos indocumentados tuvieron acercamientos con algunos legisladores para legalizar los motorizados indocumentados, pero luego se desestimó esa posibilidad.

