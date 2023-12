El agua quedó estancada en Tipuani: niños y ancianos están enfermos

Los pobladores piden diésel para utilizar las motobombas para extraer el agua que quedó estancada en Tipuani.

Fuente: Unitel

Tras la inundación de cinco comunidades de Tipuani, en la provincia Larecaja, el agua quedó estancada en la zona. Niños y ancianos están enfermos y necesitan ayuda. En la zona, hay más de 400 personas damnificados y 57 viviendas inundadas.

Doña Rosa desalojó su vivienda que se inundó poco a poco. Con miedo, salió con su familia a buscar el lugar más alto. La vivienda está al frente de la plaza de la comunidad de Cangallí.

La adulta mayor vive solo con su hija y nieta. Por ello, cuentan, no pudieron trasladar los muebles y comentaron que salvaron muy poco.

“Soy solita, de la tercera edad, yo vivo con mi hijita, pero así solita no hay quién que me ayude, no hay ayuda para nosotros”, lamentó la mujer a UNITEL.

Los pobladores piden ayuda al Gobierno central, departamental y municipal. Además, quedaron inundados, con agua de entre 40 centímetros y dos metros de altura, el estadio de Tipuani, un instituto, un mercado y un coliseo.

“Cada una de mis cositas he perdido. Algunas cosas no nos ha quitado el agua, pero el año pasado sí. Este año hemos escapado porque poco a poco ha entrado el agua”, comentó otra pobladora.

Los pobladores aún esperan la llegada de diésel para utilizar las motobombas y extraer agua. Pidieron colaboración para la atención en salud y víveres para las ollas comunes.